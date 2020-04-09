Энергетика
РИА НовостиВ РФПИ рассказали о возможном объеме сокращений странами добычи нефти
Сокращение добычи нефти ОПЕК и другими странами, не входящими в альянс, может быть больше десяти миллионов баррелей в сутки, интерес к соглашению проявляют Канада и Бразилия, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
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