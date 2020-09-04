Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
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Авторитетный международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний вакцины от COVID-19 "Спутник-V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Как уточнили в организации, эта научная статья — начало цикла публикаций, посвященных этому препарату.В источнике
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