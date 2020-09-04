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РИА Новости
РИА Новости

Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Авторитетный международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний вакцины от COVID-19 "Спутник-V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Как уточнили в организации, эта научная статья — начало цикла публикаций, посвященных этому препарату.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Разработчик «Спутник V» рассказал, почему результаты исследований ранее не публиковали

ТАСС08:24
Газета.Ru

Обнародованы результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Газета.Ru07:59
ТАСС Наука

Опубликованы результаты первых двух фаз испытаний российской вакцины от коронавируса

ТАСС Наука 07:00
RT на русском

РФПИ: научный журнал The Lancet опубликовал статью о «Спутнике V»

RT на русском07:11
РБК

Разработчики российской вакцины опубликовали статью об испытаниях

РБК07:00
URA.Ru

Раскрыты результаты первых испытаний российской вакцины от COVID

URA.Ru07:32
РИА Новости

Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

РИА Новости07:05

Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБК09:08
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СК завершил следствие по делу генерал-майора полиции Мельникова

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в покушении на получение взятки и попытке мошенничества.
ТАСС02:03
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В Кремле заявили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Федеральная служба безопасности получила материалы белорусской разведки, которые доказывают фальсификацию данных об отравлении блогера Навального, спецслужба доложит о них Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Парламентская газета05:58
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