Коронавирус
РБКВ РФС анонсировали расследование после заражения игроков «Ростова»
Российский футбольный союз (РФС) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведут расследование по факту заражения игроков «Ростова» коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
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Общество
В Краснодарском крае с 21 июня откроют все торговые центры
В Краснодарском крае с 21 июня откроют все торговые центры, а также непродовольственные магазины площадью до 800 кв. метров.
РБК Краснодар 05:37
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме в Москве
Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова (район Коптево, Северный административный округ Москвы).
Lenta.ru 08:27
Энергетика
Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
Российская газета 08:21
Общество
МИД прокомментировал возможность открытия границ для туризма россиян
Позиция МИДа не изменилась с 29 мая, тогда министерство рассчитывало, что решение может быть принято только после открытия границ внутри Евросоюза и в июне ‒ июле, передавал «Интерфакс».
Ведомости 07:43
Общество
Роскомнадзор снял ограничения с Telegram
Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
РИА Новости 08:03
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Политика
Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления украинских официальных лиц о необязательности выполнения Минских соглашений.
RT на русском 07:41
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
Общество
Военные начали испытания вакцины от коронавируса
Тестирование проходит на базе Главного военно-клинического госпиталя имени Бурденко, разрешение дал Минздрав, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Вести.Ru 06:49
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Кино
Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»
ИнфоСМИ вчера в 14:13
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Политика
США объявили о новых санкциях против Сирии в рамках закона «Цезарь»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка вводит новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:06
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Политика
Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся
Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.
Lenta.ru 06:23
Армия и оружие
Российские и американские военные продолжают конфликтовать в Сирии
Аргументы недели 15 июня в 13:04
Происшествия
В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате
«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
Общество
В Кремле прокомментировали предложение сократить новогодние праздники
Накануне в Минтруд глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на рассмотрение проект закона о сокращении новогодних каникул в 2021 году.
ТК Звезда вчера в 06:35
Армия и оружие
НАТО решило не размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе
Североатлантический альянс принял решение не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Взгляд.ру вчера в 12:55
Общество
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
Общество
Попова объяснила, когда можно будет отменить масочный режим в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, что отменить масочный режим в РФ можно будет тогда, когда эпидемиологическая ситуация с новой коронавирусной инфекцией в стране станет совершенно стабильной.
Журналистская правда 06:03
Общество
В России выявили нарушения по госконтрактам по борьбе с коронавирусом
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в правоохранительные органы передано около 160 материалов о недобросовестных исполнителях госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом.
RT на русском 08:02
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Общество
Попова рассказала о рисках второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавирусной инфекции может прийти в Россию осенью, рисков для этого "достаточно".
Будущее России. Национальные проекты 05:46
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Вести.Ru 16 июня в 07:34
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 16 июня в 02:26
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения утвердило даты проведения ЕГЭ. Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, они пройдут без выпускников.
Радио Зенит вчера в 12:13
Политика
Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции
Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22