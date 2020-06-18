Российский футбольный союз (РФС) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведут расследование по факту заражения игроков «Ростова» коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

В РФС анонсировали расследование после заражения игроков «Ростова»

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