Коронавирус

РБКРБКВ РФС анонсировали расследование после заражения игроков «Ростова»

Российский футбольный союз (РФС) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведут расследование по факту заражения игроков «Ростова» коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
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Генсек РФС назвал условие переноса матча «Сочи» — «Ростов»

Sport.ru08:28

Александр Алаев: «Есть теоретическая возможность перенести матч „Сочи“ — „Ростов“ на 19 июля»

Матч ТВ07:32

Алаев: «Не советую „Ростову“ нарушать правила Роспотребнадзора. Ключевая мера борьбы с вирусом — карантин»

Sport24.ru07:40

«Ростов» получит техническое поражение, если «Сочи» откажется от переноса матча

Sports.ru07:28

«Ростову» будет засчитано техническое поражение в случае отказа «Сочи» переносить матч

Metaratings07:40

Генсек РФС: возможность переноса матча «Сочи» — «Ростов» есть. Единственная дата — 19 июля

Чемпионат07:40

Когда «Ростов» может выйти из карантина. Позиция РФС

Спорт-Экспресс07:52
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Общество

В Краснодарском крае с 21 июня откроют все торговые центры

В Краснодарском крае с 21 июня откроют все торговые центры, а также непродовольственные магазины площадью до 800 кв. метров.
РБК Краснодар 05:37
2
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме в Москве

Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова (район Коптево, Северный административный округ Москвы).
Lenta.ru 08:27
5
Энергетика

Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд

Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
Российская газета 08:21
3,8K
Общество

МИД прокомментировал возможность открытия границ для туризма россиян

Позиция МИДа не изменилась с 29 мая, тогда министерство рассчитывало, что решение может быть принято только после открытия границ внутри Евросоюза и в июне ‒ июле, передавал «Интерфакс».
Ведомости 07:43
5
Общество

Роскомнадзор снял ограничения с Telegram

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
РИА Новости 08:03
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Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
708
Политика

Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления украинских официальных лиц о необязательности выполнения Минских соглашений.
RT на русском 07:41
2
Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
1K
Общество

Военные начали испытания вакцины от коронавируса

Тестирование проходит на базе Главного военно-клинического госпиталя имени Бурденко, разрешение дал Минздрав, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Вести.Ru 06:49
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Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
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Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

ИнфоСМИ вчера в 14:13
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Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
8
Политика

США объявили о новых санкциях против Сирии в рамках закона «Цезарь»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка вводит новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:06
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
270
Политика

Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся

Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.
Lenta.ru 06:23
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Армия и оружие

Российские и американские военные продолжают конфликтовать в Сирии

Аргументы недели 15 июня в 13:04
2
Происшествия

В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате

«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
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Общество

В Кремле прокомментировали предложение сократить новогодние праздники

Накануне в Минтруд глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на рассмотрение проект закона о сокращении новогодних каникул в 2021 году.
ТК Звезда вчера в 06:35
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Армия и оружие

НАТО решило не размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе

Североатлантический альянс принял решение не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Взгляд.ру вчера в 12:55
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Общество

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
1,2K
Общество

Попова объяснила, когда можно будет отменить масочный режим в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, что отменить масочный режим в РФ можно будет тогда, когда эпидемиологическая ситуация с новой коронавирусной инфекцией в стране станет совершенно стабильной.
Журналистская правда 06:03
3
Общество

В России выявили нарушения по госконтрактам по борьбе с коронавирусом

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в правоохранительные органы передано около 160 материалов о недобросовестных исполнителях госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом.
RT на русском 08:02
Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
711
Общество

Попова рассказала о рисках второй волны коронавируса в России

Вторая волна коронавирусной инфекции может прийти в Россию осенью, рисков для этого "достаточно".
Будущее России. Национальные проекты 05:46
7
Происшествия

Французская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

Lenta.ru 05:03
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Энергетика

Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Вести.Ru 16 июня в 07:34
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 16 июня в 02:26
1,6K
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения утвердило даты проведения ЕГЭ. Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, они пройдут без выпускников.
Радио Зенит вчера в 12:13
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Политика

Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
8,2K
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