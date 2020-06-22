Коронавирус

Наша версияНаша версияВ РФС объяснили вспышку коронавируса в «Ростове» и «Динамо»

Российский футбольный союз объяснил заражение игроков «Ростова» и «Динамо» коронавирусной инфекцией. Как считают в организации, это произошло из-за невнимательного отношения клубов к регламенту.
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РФС назвал возможную причину вспышки коронавируса в «Ростове» и «Динамо»

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Телеканал 360°вчера в 11:29
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ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену

ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене.
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Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»

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Политика

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Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности главы Юлии Тимошенко.
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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РИА Новости 07:11
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Общество

ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
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Политика

Путин приехал в главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин приехал в главный храм Вооруженных сил России.
Lenta.ru 02:49
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Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

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Финансы

Официальный курс доллара снизился на 9 копеек, евро — на 18

Курс доллара понизился на 8,9 копейки, составив 69,4835 рубля (69,5725 рубля на 22 июня).
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Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
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Происшествия

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«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
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Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

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Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах

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Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня 20 июня в 15:20
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Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
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Политика

Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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Ювелирные сети сокращают число магазинов

Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
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Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
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Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

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Треть украинцев сожалеет о распаде Советского Союза.
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Минобороны построит трубу для моделирования мегатонных ядерных взрывов

12-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России ведет постройку трубы, генераторы в которой смогут проводить имитацию мегатонных атомных взрывов для проведения испытаний военной техники.
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