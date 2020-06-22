Российский футбольный союз объяснил заражение игроков «Ростова» и «Динамо» коронавирусной инфекцией. Как считают в организации, это произошло из-за невнимательного отношения клубов к регламенту.

Спорт день за днем

В РФС объяснили вспышку коронавируса в «Ростове» и «Динамо»

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Футбол Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» (0:4) в 23-м туре чемпионата России, сообщает журналист Вячеслав Короткин. 4

Общество В «Росатоме» рассказали об испытаниях «топлива будущего» Реакторные испытания подтвердили безопасность российского перспективного смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива для ядерных энергетических реакторов на быстрых нейтронах, сообщил специальный представитель Росатома по международным и научно-техническим проектам, руководитель проектного направления "Прорыв" Вячеслав Першуков. 1

Общество ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель. 53

Технологии Microsoft внезапно обновила Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года. 51

Происшествия Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам. 619

Экономика «Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки» Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК. 6

Общество Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года. 515

Общество Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. 1,4K

Политика Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia. 220

Экономика Ювелирные сети сокращают число магазинов Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.