Коронавирус
Наша версияВ РФС объяснили вспышку коронавируса в «Ростове» и «Динамо»
Российский футбольный союз объяснил заражение игроков «Ростова» и «Динамо» коронавирусной инфекцией. Как считают в организации, это произошло из-за невнимательного отношения клубов к регламенту.
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РФС: ситуации в «Ростове» и «Динамо» связаны с невнимательным отношением к регламенту
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«Заболевание ковидом – это не форс-мажор»: почему матч «Сочи» – «Ростов» состоялся, а «Краснодар» – «Динамо» перенесли
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