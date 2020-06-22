Российский футбольный союз объяснил заражение игроков «Ростова» и «Динамо» коронавирусной инфекцией. Как считают в организации, это произошло из-за невнимательного отношения клубов к регламенту.

В РФС объяснили вспышку коронавируса в «Ростове» и «Динамо»

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