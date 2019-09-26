Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.

РФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми

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