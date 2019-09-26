Футбол
РИА НовостиРФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.
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Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
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Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством
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Вести.Ru 11:30
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предложил проводить заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН по вопросам разоружения за пределами США.
Lenta.ru 17:41
Политика
Трамп назвал лучшим свидетельством его невиновности слова Зеленского
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что слова главы Украины Владимира Зеленского являются лучшим доказательством его невиновности.
Газета.Ru 19:51
Технологии
Boston Dynamics начала продажи робопсов
Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
Профиль 13:18
Авто
Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили 05:54
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Общество
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Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52
Гаджеты
Умные часы Huawei Watch GT 2 поступили в продажу
Компания Huawei представила новое поколение умных часов Huawei Watch GT 2 одновременно с анонсом флагманских смартфонов Mate 30 в Берлине 19 сентября.
iXBT.com 14:10
Игры
Naughty Dog рассказала о 3-часовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось попробовать немногим журналистам.
Игромания.ру 16:40
Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом разгромлен западными критиками
Фантастический фильм "Гемини", который снял режиссер Энг Ли, не понравился западным кинокритикам.
Kinonews.ru 17:01
Политика
Стало известно о тайном толстом телефоне Путина
Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.
Lenta.ru 11:59
Происшествия
Огненная посадка Boeing в Барнауле травмировала 56 человек
Уралинформбюро вчера в 23:36
Общество
В Гидрометцентре рассказали о работающих погодных приметах
Метеорологи по итогам проверки известных в России примет пришли к выводу, что доверять можно только двум из них.
RT на русском 10:10
Путешествия
Эр-Рияд выдаст первую туристическую визу
О начале выдачи Саудовской Аравией туристических виз иностранцам сообщает 27 сентября Reuters.
REGNUM 21:26
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение белорусского лидера Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины.
Известия 05:21
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Летевший из Вены в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске
Российская газета 20:45
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости 14:52
Политика
США вновь расширили санкции против России
В четверг, 26 сентября, стало известно, что Вашингтон ввел санкции против одной российской компании, трех граждан и пяти судов.
Новости Воронежа 12:37
Космос
В Солнечной системе нашли признаки черной дыры
Международная группа физиков из Великобритании и США предположила, что девятая планета Солнечной системы, или Планета Х, на самом деле является первичной черной дырой размером с теннисный мяч или с шар для боулинга.
Lenta.ru 17:15
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В Америке обнаружен новый вид круглых червей трех полов
Ученые из Калифорнийского технологического института (CALTECH, США) обнаружили новый вид червей, процветающих в экстремальных условиях соленого, насыщенного мышьяком озера Моно.
Научная Россия 18:22
Шоу-бизнес
Вика Цыганова удивила поклонников стройной фигурой в бикини в 55 лет
Поклонники поразились стройности и красоте фигуры 55-летней звезды.
Экономика сегодня вчера в 05:56
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Здоровье
Минздрав: россияне стали жить почти на 8 лет дольше
Телеканал 360° 23 сентября в 17:37
Общество
Более 50 тысяч россиян могут уволить до конца сентября
Около 52 тысяч россиян могут потерять работу из-за сокращения или ликвидации компании, сообщают Аргументы Недели со ссылкой на Росстат.
Горобзор.ру 07:28
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 09:52