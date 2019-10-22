Футбол
Газета.RuВ РФС отреагировали на слова Слуцкого о руководстве «Ротора»
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказался о громких словах наставника нидерландского "Витесса" Леонида Слуцкого о руководстве "Ротора", передает "Спорт день за днем". Слуцкий критично отозвался о руководящем составе команды, назвав их дебилами.
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Андрей Созин: Леонид Слуцкий нарушает правила игры, которые установил РФС
Спорт день за днемвчера в 18:20
Представители РФС: «Слуцкого не красит его высказывание о руководстве „Ротора“»
ИА Городские вести. Волгоград06:55
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Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
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Основной причиной снижения чистой прибыли в компании называют «отрицательный эффект» от трансформации сети гипермаркетов «Карусель» на сумму 5,334 млрд руб. (в основном из-за обесценения внеоборотных активов).
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Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
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Чтобы исправить ситуацию, РСПП предлагает смягчить условия льгот – освобождения от налогов дивидендов и доходов, полученных при выходе из капитала компаний.
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Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
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