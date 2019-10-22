Футбол
Газета.RuВ РФС отреагировали на слова Слуцкого о руководстве «Ротора»
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказался о громких словах наставника нидерландского "Витесса" Леонида Слуцкого о руководстве "Ротора", передает "Спорт день за днем". Слуцкий критично отозвался о руководящем составе команды, назвав их дебилами.
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Андрей Созин: Леонид Слуцкий нарушает правила игры, которые установил РФС
Спорт день за днемвчера в 14:20
Представители РФС: «Слуцкого не красит его высказывание о руководстве „Ротора“»
ИА Городские вести. Волгоград02:55
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