Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказался о громких словах наставника нидерландского "Витесса" Леонида Слуцкого о руководстве "Ротора", передает "Спорт день за днем". Слуцкий критично отозвался о руководящем составе команды, назвав их дебилами.

В РФС отреагировали на слова Слуцкого о руководстве «Ротора»

Спорт день за днем

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