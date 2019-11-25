РПЛ
Donnews.ruВ РФС ответили на претензии ФК «Ростов» к судейству в матче с «Динамо»
|2′
Деннис Хаджикадунич
|13′
Ивелин Попов
Максимилиан Филипп
|33′
Заурбек Плиев
Сергей Паршивлюк
|38′
|59′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
Себастьян Шиманьски
|60′
Роман Евгеньев
Тони Шуньич
|72′
Сильвестр Игбоун
Клинтон Н`Жи
|81′
Максимилиан Филипп
|90′
|90′+1′
Хорен Байрамян
Александр Долгов
Роман Нойштедтер
|90′+5′
Сергей Паршивлюк
|90′+7′
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
17
Паршивлюк
4
Рыков
2
Морозов
44
Шуньич
6
Юсупов
34
Рауш
11
Шиманьски
15
Нойштедтер
9
Н`Жи
5
Филипп
2 ×
1
Бабурин
34
Козлов
28
Чернов
78
Чистяков
11
Ионов
47
Долгов
8
Попов
18
Зайнутдинов
5
Хаджикадунич
17
Норманн
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Все пенальти в матче ФК «Ростов» против «Динамо» обоснованы, заявил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. При этом он не стал отрицать, что один из ассистентов судьи допустил ошибку, из-за которой жёлто-синие не смогли реализовать голевой момент.
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Егоров: все пенальти в матче РПЛ между «Динамо» и «Ростовом» были назначены верно
ТАСС Спортвчера в 05:30
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