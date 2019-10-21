Футбол

Кубань 24Кубань 24В РФС признали ошибку арбитра во время матча «Динамо» — «Краснодар»

Динамо — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Григорий Морозов
3′
17′
Урош Спайич
32′
Маркус Берг
Сильвестр Игбоун
33′
35′
Александр Мартынович
Владимир Рыков
45′+1′
Шарль Каборе
54′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
57′
66′
Юнес Намли
Мануэл Фернандеш
Роман Нойштедтер
72′
72′
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
76′
Маркус Берг
Даниил Уткин
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
78′
Константин Рауш
81′
Себастьян Шиманьски
Мигел Филипе Кардозу
82′
87′
Магомед-Шапи Сулейманов
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал эпизод в концовке матча 13-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар». В нем «черно-зеленые» претендовали на пенальти, но арбитр его не назначил.
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