Футбол

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ РФС прокомментировали массовые задержания болельщиков «Спартака»

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 1 декабря
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Около 200 болельщиков московского «Спартака» были задержаны в Санкт-Петербурге в преддверии матча 18-го тура чемпионата России. В Российском футбольном союзе (РФС) заявили о необходимости соблюдения законных прав задержанных ранее болельщиков московского «Спартака».
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с чего всё началось

РФС следит за ситуацией с задержаниями болельщиков в Санкт-Петербурге

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