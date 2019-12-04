Российский футбольный союз (РФС) внимательно следит за ситуацией с задержаниями болельщиков "Спартака" на матче с "Зенитом" в Санкт-Петербурге.

с чего всё началось

Около 200 болельщиков московского «Спартака» были задержаны в Санкт-Петербурге в преддверии матча 18-го тура чемпионата России. В Российском футбольном союзе (РФС) заявили о необходимости соблюдения законных прав задержанных ранее болельщиков московского «Спартака».

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