РФС прокомментировал информацию о задержаниях болельщиков «Спартака» перед игрой 18-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».

Происшествия После приема заместителя Генпрокурора РФ чиновники администрации Саратова стали фигурантами дела о мошенничестве «Поводом к прокурорскому вмешательству стало поручение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева о проведении проверки исполнения федерального законодательства, данное прокуратуре Саратовской области по итогам личного приема граждан», — уточнили в Генпрокуратуре.

Общество В США предрекли крах России как космической державы Как утверждает издание The Hill, «началом конца» России как космической державы станет запуск с лета 2020 года регулярных пилотируемых миссий кораблей американских компаний к Международной космической станции (МКС), как это следует из недавнего доклада генерального инспектора американского космического агентства (NASA).

Политика Киев продлил пошлины на товары российского происхождения "Кабмин продлил на год действие пошлин в отношении российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ", - написал он в Telegram-трансляции с заседания.

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Авто С 1 января вводят новые штрафы для водителей в России Как сообщает Life, 1 января принесет радость для жителей многих многоквартирных домов и проблемы для ряда водителей — отныне ГИБДД официально смогут штрафовать водителей грузовых и пассажирских «ГАЗелей», которые оставляют автомобили на ночь прямо под окнами.