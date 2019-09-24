Во вторник журнал Newsweek сообщил, что сборная России по футболу может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если WADA прибегнет к санкциям в случае подтверждения манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.

с чего всё началось

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что пока речь об отстранении российской футбольной сборной от участия в чемпионате мира 2022 года не идёт. Ранее появились слухи о том, что российскую команду могут отстранить из-за очередного допингового скандала и претензий со стороны WADA.

В РФС прокомментировали слухи об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Политика Зеленский рассказал о намерении пригласить Трампа на Украину Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен пригласить американского лидера Дональда Трампа с визитом в страну.

Политика В конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс начинает процедуру импичмента Трампа.

Интернет Названы самые небезопасные и распространенные пароли Эксперты-специалисты назвали самый легкий распространенный и при этом небезопасный пароль для взлома личных данных.

Культура «Культурный норматив» опубликовали без ведома руководства Минкультуры Сотрудники Минкультуры опубликовали перечень рекомендуемых произведений в рамках проекта "Культурный норматив школьника", не уведомив руководство, общественность неверно трактовала этот список, сказала журналистам замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Здоровье В России могут начать выдавать бесплатно назначенные лекарства В рамках новой системы лекарственного обеспечения, которая находится в разработке, на бесплатные препараты (или большую скидку) смогут рассчитывать и другие граждане, нуждающиеся в длительном лечении.

Гаджеты Facebook покупает стартап по управлению компьютером силой мысли Как сообщает Bloomberg, базирующаяся в Нью-Йорке компания разрабатывает ПО, позволяющая людям управлять компьютерами с помощью разума.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Политика Кадыров намерен полностью запретить в Чечне электронные сигареты Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет запретить ввоз и распространение электронных сигарет на территории республики из-за их вредного воздействия на организм.

Путешествия Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.

Футбол Гвардиола может возглавить «Ювентус» после окончания контракта с «МС» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить туринский «Ювентус» по окончании срока действия контракта с английским клубом, сообщает The Athletic.

Кино Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» Картина "Дылда" режиссера Кантемира Балагова выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщил ТАСС во вторник председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

Политика США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.

Политика Полиция получила право объявлять гражданам предостережение Сотрудник полиции сможет объявлять гражданину предостережение недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Происшествия После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских 11 полицейских уволили после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки из Московской области к действиям сексуального характера.

Политика Постпредство при ООН отреагировало на невыдачу виз США делегации РФ Ранее российские делегаты не смогли полететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Первый заместитель постпреда в ООН Дмитрий Полянский с критикой высказался по поводу ситуации с невыдачей американских виз членам российской делегации.

Политика Мадуро объявил о визите в Россию Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Космос Новый спутник сможет оценить, как Земля теряет свою прохладу По словам ученых, измерение дальней инфракрасной части электромагнитного спектра из космоса позволит лучше понять энергетический баланс планеты.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк призвала СМИ не спекулировать на теме здоровья актрисы Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья артистки.

Автоспорт Квят призвал болельщиков заполнить до отказа трибуны на Гран-при России Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при России, отметив, что будет рад видеть на трибунах в Сочи как можно больше российских флагов.

Футбол Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.

Спорт В ОКР предупредили о рисках России пропустить Олимпиаду в Токио Российских спортсменов могут не допустить к Играм 2020 года в Токио, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Экономика Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020-2022 годы Владимир Путин и Дмитрий Медведев обсудили параметры бюджета на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов.

Энергетика Дания попала в газовую зависимость от России На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.