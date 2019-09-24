Футбол

Sport.ruSport.ruВ РФС прокомментировали слухи об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что пока речь об отстранении российской футбольной сборной от участия в чемпионате мира 2022 года не идёт. Ранее появились слухи о том, что российскую команду могут отстранить из-за очередного допингового скандала и претензий со стороны WADA.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

ФИФА, УЕФА и WADA не имеют претензий к Российскому футбольному союзу

Во вторник журнал Newsweek сообщил, что сборная России по футболу может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если WADA прибегнет к санкциям в случае подтверждения манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.
ТАСС07:36

Подробнее о событии

У ФИФА, УЕФА и ВАДА нет претензий к Российскому футбольному союзу

Матч ТВ07:48

В РФС прокомментировали информацию о возможном недопуске сборной до ЧМ-2022

Чемпионат08:04

Директор РФС заявил, что у WADA нет никаких претензий

Советский спорт08:00

В РФС прокомментировали слухи об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Sport.ru08:29

В РФС прокомментировали информацию о возможном отстранении сборной от ЧМ-2022 из-за WADA

Sport24.ru07:40

ФИФА, УЕФА и WADA не имеют претензий к Российскому футбольному союзу

ТАСС07:36

ФИФА, УЕФА и ВАДА не имеют претензий к РФС

Спорт-Экспресс07:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:19, Вашингтон
Футбол

Дубль Головина принёс «Монако» победу в матче с «Ниццей»

«Монако» одержал победу над «Ниццей» в матче чемпионата Франции.
Metaratings 16:53
Политика

Зеленский рассказал о намерении пригласить Трампа на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен пригласить американского лидера Дональда Трампа с визитом в страну.
Известия 16:14
Политика

В конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс начинает процедуру импичмента Трампа.
РИА Новости 17:14
Интернет

Названы самые небезопасные и распространенные пароли

Эксперты-специалисты назвали самый легкий распространенный и при этом небезопасный пароль для взлома личных данных.
Ugpressa.ru 22 сентября в 03:17
Культура

«Культурный норматив» опубликовали без ведома руководства Минкультуры

Сотрудники Минкультуры опубликовали перечень рекомендуемых произведений в рамках проекта "Культурный норматив школьника", не уведомив руководство, общественность неверно трактовала этот список, сказала журналистам замминистра культуры РФ Алла Манилова.
РИА Новости 14:55
Экономика

Вывод экономики из тени оказался опасным для России

Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России.
Lenta.ru 04:04
Волейбол

Российские волейболисты проиграли сборной Словении в четвертьфинале ЧЕ

Вести ФМ 01:45
Здоровье

В России могут начать выдавать бесплатно назначенные лекарства

В рамках новой системы лекарственного обеспечения, которая находится в разработке, на бесплатные препараты (или большую скидку) смогут рассчитывать и другие граждане, нуждающиеся в длительном лечении.
Medical Note 22 сентября в 23:54
Футбол

Стадион в Санкт-Петербурге примет финал Лиги чемпионов 2021 года

Газета.Ru 14:55
Гаджеты

Facebook покупает стартап по управлению компьютером силой мысли

Как сообщает Bloomberg, базирующаяся в Нью-Йорке компания разрабатывает ПО, позволяющая людям управлять компьютерами с помощью разума.
Вести.Финанс вчера в 23:40
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Политика

Кадыров намерен полностью запретить в Чечне электронные сигареты

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет запретить ввоз и распространение электронных сигарет на территории республики из-за их вредного воздействия на организм.
РИА Новости 15:41
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Футбол

Гвардиола может возглавить «Ювентус» после окончания контракта с «МС»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить туринский «Ювентус» по окончании срока действия контракта с английским клубом, сообщает The Athletic.
Чемпионат 12:07
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»

Картина "Дылда" режиссера Кантемира Балагова выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщил ТАСС во вторник председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.
ТАСС 13:02
Политика

США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot

Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.
Страна Советов on-line 11:19
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru 15:01
Политика

Полиция получила право объявлять гражданам предостережение

Сотрудник полиции сможет объявлять гражданину предостережение недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
REGNUM 05:58
Происшествия

После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских

11 полицейских уволили после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки из Московской области к действиям сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 10:50
Политика

Постпредство при ООН отреагировало на невыдачу виз США делегации РФ

Ранее российские делегаты не смогли полететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Первый заместитель постпреда в ООН Дмитрий Полянский с критикой высказался по поводу ситуации с невыдачей американских виз членам российской делегации.
Аргументы и Факты 15:00
Политика

Мадуро объявил о визите в Россию

Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Космос

Новый спутник сможет оценить, как Земля теряет свою прохладу

По словам ученых, измерение дальней инфракрасной части электромагнитного спектра из космоса позволит лучше понять энергетический баланс планеты.
ГЛАС.RU 07:33
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк призвала СМИ не спекулировать на теме здоровья актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья артистки.
Известия 14:59
Автоспорт

Квят призвал болельщиков заполнить до отказа трибуны на Гран-при России

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при России, отметив, что будет рад видеть на трибунах в Сочи как можно больше российских флагов.
Чемпионат 14:59
Баскетбол

Сборная России по регби уступила команде Самоа на Кубке мира

Весь спорт 11:28
Футбол

Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился

Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru вчера в 10:35
Спорт

В ОКР предупредили о рисках России пропустить Олимпиаду в Токио

Российских спортсменов могут не допустить к Играм 2020 года в Токио, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Радио Sputnik вчера в 10:38
Экономика

Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020-2022 годы

Владимир Путин и Дмитрий Медведев обсудили параметры бюджета на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов.
Российская газета вчера в 09:15
Энергетика

Дания попала в газовую зависимость от России

На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Происшествия

Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 11:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное