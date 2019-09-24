Футбол
Sport.ruВ РФС прокомментировали слухи об отстранении сборной России от ЧМ-2022
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что пока речь об отстранении российской футбольной сборной от участия в чемпионате мира 2022 года не идёт. Ранее появились слухи о том, что российскую команду могут отстранить из-за очередного допингового скандала и претензий со стороны WADA.
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с чего всё началось
Во вторник журнал Newsweek сообщил, что сборная России по футболу может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если WADA прибегнет к санкциям в случае подтверждения манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.ТАСС07:36
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