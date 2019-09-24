Футбол

Sport.ruSport.ruВ РФС прокомментировали слухи об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что пока речь об отстранении российской футбольной сборной от участия в чемпионате мира 2022 года не идёт. Ранее появились слухи о том, что российскую команду могут отстранить из-за очередного допингового скандала и претензий со стороны WADA.
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с чего всё началось

ФИФА, УЕФА и WADA не имеют претензий к Российскому футбольному союзу

Во вторник журнал Newsweek сообщил, что сборная России по футболу может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если WADA прибегнет к санкциям в случае подтверждения манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.
ТАСС07:36

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В РУСАДА прокомментировали информацию о возможном отстранении сборной России по футболу от ЧМ-2022

Sport24.ru12:10

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Sport.ru08:29

Директор РФС заявил, что у WADA нет никаких претензий

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В РФС прокомментировали информацию о возможном недопуске сборной до ЧМ-2022

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У ФИФА, УЕФА и ВАДА нет претензий к Российскому футбольному союзу

Матч ТВ07:48

ФИФА, УЕФА и WADA не имеют претензий к Российскому футбольному союзу

ТАСС07:36

ФИФА, УЕФА и ВАДА не имеют претензий к РФС

Спорт-Экспресс07:15
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РБК 12:02
Политика

Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию

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Российский полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев отправился с командой на матч с владикавказской «Аланией» в 1/16 финала Кубка России.
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Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги

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Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
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Известия вчера в 02:10
Футбол

The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022

Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
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Широков оценил шансы на возвращение Карпина в «Спартак»

Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил шансы на возвращение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московскую команду, которую он тренировал с 2009 по 2014 год.
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Трамп решил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

Президент США Дональд Трамп распорядился временно заблокировать выделение военной помощи Украине, так как опасался, что средства будут потрачены ненадлежащим способом из-за коррупции в стране.
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Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для устойчивого Рунета

Роскомнадзор проводит пилотный проект по тестированию оборудования для обеспечения устойчивой работы Рунета в случае внешней угрозы.
Известия 09:35
Финансы

Российские банки предложили ввести отрицательные ставки по депозитам

Российские банки захотели ввести отрицательные ставки по вкладам в валюте, выяснил РБК.
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Китайские учёные научились выращивать зубную эмаль

Ugpressa.ru вчера в 16:04
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Месси рассказал, в чем он конкурирует с Роналду

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