Футбол
Телеканал 360°В РФС рассказали о расторжении контракта Мамаева с «Краснодаром»
Вопрос о расторжении контракта полузащитника Павла Мамаева с «Краснодаром» может быть решенне раньше, чем через одну неделю в случае досрочного освобождения футболиста. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».
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РФС не сможет рассмотреть вопрос о расторжении контракта между Мамаевым и «Краснодаром» на следующий день после освобождения футболиста
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сможет рассмотреть вопрос расторжения контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым через 1-2 недели после выхода футболиста из колонии общего режима на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) в случае, если оно состоится.Спорт-Экспрессвчера в 08:44
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:22, Вашингтон
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Политика
Лукашенко предложил попросить у Москвы компенсировать Чернобыль газом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика до сих пор не может использовать древесину из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) районов, а Россия как правопреемник СССР могла бы помочь белорусской стороне с газом, сообщается на сайте главы государства.
РБК 11:14
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Лёв: ван Дейк выглядит как скала посреди шторма
«Вирджила долгое время недооценивали, но в последние три года он выглядит как скала посреди шторма», — приводит слова Лёва A Bola.
Чемпионат 10:22
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о потере ребенка от Иосифа Пригожина
Признаваясь, что именно работа всегда помогает им с Пригожиным «залечивать раны».
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Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором отстыковался от МКС
Корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом Федором на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС).
РБК 15:11
Армия и оружие
«Роскосмос» создаст новую ракету «Союз-6»
"Роскосмос" планирует создать новую ракету среднего класса, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 12:02
Футбол
Футболист Быстров признался в «ужасном» отношении к геям
Neva.Today 12:50
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском 05:22
Общество
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Футбол
Суд освободил футболистов Кокорина и Мамаева по УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области вынес решение по ходатайствам об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:48
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Музыка
Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
Политика
Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.
Ведомости 12:38
Происшествия
В Берлине Porsche насмерть сбил четверых пешеходов на тротуаре
Автомобиль Porsche выехал на тротуар в Берлине, четыре пешехода, в том числе ребенок, погибли, сообщает издание Berliner Morgenpost со ссылкой на пожарную службу города.
РИА Новости 15:11
Общество
Депобр пояснил предложения ограничить прием в школы детей без прививок
Заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Алена Шахова сообщила журналистам, что в последнее время выросло число отказов родителей от вакцинирования детей из-за масштабной информационной кампании против профилактических прививок.
Московский Комсомолец 11:38
Политика
Журналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией
Журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska, подчеркнул, что это приведет к возникновению пропасти между двумя странами как на государственном, так и на международном уровнях.
Дума ТВ 03:41
Авто
В ОАЭ представили особый BMW M760Li xDrive Atlantis Blue
Стильный цвет кузова Atlantis Blue творит чудеса на величественном седане, а также отвлекает нас от огромной глянцевой решетки.
32CARS.ru 05:23
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией
Экономика сегодня 14:17
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Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя
Lenta.ru 13:12
Кино
В США умерла актриса Кэрол Линли
Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru 07:10
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Сербию в квалификации к Евро-2021
Молодежная сборная России обыграла Сербию в матче отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2021 года среди игроков возрастом до 21 года.
РБК 14:19
Транспорт
В Москве открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино»
RT на русском 11:41
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32