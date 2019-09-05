Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°В РФС рассказали о расторжении контракта Мамаева с «Краснодаром»

Вопрос о расторжении контракта полузащитника Павла Мамаева с «Краснодаром» может быть решенне раньше, чем через одну неделю в случае досрочного освобождения футболиста. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».
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РФС не сможет рассмотреть вопрос о расторжении контракта между Мамаевым и «Краснодаром» на следующий день после освобождения футболиста

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сможет рассмотреть вопрос расторжения контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым через 1-2 недели после выхода футболиста из колонии общего режима на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) в случае, если оно состоится.
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