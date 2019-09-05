Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сможет рассмотреть вопрос расторжения контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым через 1-2 недели после выхода футболиста из колонии общего режима на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) в случае, если оно состоится.

с чего всё началось

Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов уточнил, что Мамаев не сможет разорвать контракт с клубом на следующий же день после возможного освобождения.

В РФС рассказали о расторжении контракта Мамаева с «Краснодаром»

Происшествия В липецком небе столкнулись два Су-34 Во время тренировочного полета в небе над Липецком столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34.

Политика В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.

Политика Собчак в Киеве рассказала, чей Крым По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".

Футбол «Зенит» предложит Кокорину новый контракт Футбольный клуб «Зенит» намерен предложить Александру Кокорину новый контракт.

Музыка В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.

Политика Брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit Джо Джонсон - младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - объявил об уходе из парламента, а также с поста министра по делам университетов и науки.

Экономика На развитие электроэнергетики в РФ направят триллионы рублей По данным "Совета рынка", к 2035 г. 920 млрд руб. может быть направлено на строительство АЭС, 284 млрд - на развитие энергетики Дальнего Востока, 198 млрд - на экспериментальные ТЭС для обкатки нового оборудования и 56 млрд - на мусорные ТЭС.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.

Политика Путин одобрил ипотеку под 2% для переселенцев Президент России Владимир Путин поддержал предложение о предоставлении переселенцам из дальнего зарубежья ипотеки под 2%, потому что они привыкли к таким процентным ставкам.

Авто Стали известны российские цены на обновленный Lexus GX Дилеры Lexus в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GS 2020 модельного года.

Общество Унесший жизни 30 человек ураган «Дориан» ослаб до первой категории Ураган "Дориан", унесший жизни 30 человек на Багамских островах, ослаб до первой категории, скорость ветра достигает 144 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Общество В Сочи сошедшие после мощного ливня сели перекрыли дороги По данным мэрии, на старой дороге Новороссийского шоссе по причине небольшого селя временно перекрыто движение автотранспорта, а также отключен газ в 30 частных домах.

Транспорт Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.

Политика Пётр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».

Политика Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.

Общество В Индии 74-летняя женщина родила двойню В Индии в городе Гунтур 74-летняя Эрраматти Мангаямма стала матерью двух здоровых близняшек. Малыши появились на свет в результате ЭКО.

Политика Путин предложил США купить российское гиперзвуковое оружие Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление, в котором предложил американской стороне приобрести российские гиперзвуковые ракеты.

Политика Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.

Экономика Рухнувшие российские банки нажились на пенсионерах Люди старше 60 лет оказались лидерами по объему вкладов в российских банках, которые рухнули за последние два года.

Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Происшествия Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.