Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°В РФС рассказали о расторжении контракта Мамаева с «Краснодаром»

Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов уточнил, что Мамаев не сможет разорвать контракт с клубом на следующий же день после возможного освобождения.
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РФС не сможет рассмотреть вопрос о расторжении контракта между Мамаевым и «Краснодаром» на следующий день после освобождения футболиста

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сможет рассмотреть вопрос расторжения контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым через 1-2 недели после выхода футболиста из колонии общего режима на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) в случае, если оно состоится.
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