Футбол
Газета.RuВ РФС высказались о решении УЕФА разводить команды России и Косово
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поделился мнением о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разводить команды России и Косово на турнирах, которые проходят под эгидой организации, передает RT.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Член комитета по этике РФС Созин — о решении УЕФА разводить команды России и Косово: «Полная дурь»
Sport24.ru18 октября в 21:55
УЕФА решил разводить команды из России и Косово на международных турнирах
LiveResult.Ru18 октября в 21:50
Лебедев – о решении разводить сборные России и Косово: давайте признаем и команды из Крыма
Bookmaker-ratings.ruвчера в 20:10
Сборная России по футболу не сможет встретиться с Косово в любых международных турнирах
NewInform19 октября в 04:00
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Игры
Утечка подсказала дату начал продаж игровой консоли Sony PlayStation 5
Продажи игровой консоли пятого поколения от японской корпорации Sony начнутся 4 декабря 2020 года.
Происшествия
Фирулёв получил пожизненное за убийство 12-летней школьницы в Чите
Забайкальский краевой суд 22 октября приговорил Алексея Фирулёва к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней школьницы в Чите в октябре 2018 года.
Происшествия
Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Происшествия
На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили сейф
В Красноярском крае, недалеко от места прорыва системы дамб золотодобывающей артели, в одной из осушенных заводей нашли металлический сейф.
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Армия и оружие
Сеул заявил о «вторжении» российского самолёта в зону действия ПВО
Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Южная Корея заявила о том, что российский военный самолёт дважды вошёл в воздушное пространство страны над островами Токто, а ещё два самолета, российский и китайский, вошли в зону опознавания ПВО без предварительного уведомления.
Политика
Из совета по правам человека исключили всех «либералов»
Из совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Владимире Путине исключили всех, кого можно назвать либералами или оппозицией.
Гаджеты
Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер
Стало известно, что настольные шестиядерные процессоры Intel Core i5 десятого поколения будут поддерживать Hyper-Threading.
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
Машина обслуживает сотрудников протокола главы правительства Дмитрия Медведева, на момент ДТП пассажиров в ней не было, добавил источник в полиции.
Общество
Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат
Рейтинг профессиональных областей, в которых отмечены наибольшие темпы роста зарплаты за последние пять лет составил RT на основе статистики Росстата.
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
Общество
Император Японии Нарухито официально вступил на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
Экономика
Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе
В Европе налоговые условия работы холдингов значительно выгоднее, чем в России, пишут авторы письма, приводя в качестве примеров такие популярные холдинговые юрисдикции, как Нидерланды и Люксембург.
Экономика
В России рекордно снизился спрос на бензин
В России рекордно упал спрос на бензин. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на исследование.
Происшествия
Семь человек отравились в ходе ремонтных работ на Орском НПЗ
Семь человек отравились при проведении ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
Общество
СК завел три дела из-за обстрелов в Донбассе
Следственный комитет завел три новых дела по фактам обстрелов украинскими силовиками гражданского населения в Донбассе.
Армия и оружие
Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Происшествия
Двое полицейских погибли в ДТП с трамваем в Волгограде
Двое сотрудников ППС, старший сержант и стажер роты №7 в составе полка ППСП УМВД России по Волгограду, после смены возвращались домой на "двенадцатой".
Политика
Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
Футбол
ФК «Тамбов» определился с наставником
Сутки потребовалось руководству "Тамбова", чтобы определиться, кто возглавит команду после отставки Александра Григоряна.
Политика
РБК: эксперты проанализировали риски при реформе системы выборов
По мнению председателя совета директоров ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, на высококонкурентную или протестную зоны потенциально придется больше половины одномандатных округов — 185 из 337.
Происшествия
Посольство России в Индонезии подтвердило задержание россиянки на Бали
Посольство России в Индонезии подтверждает информацию о задержании россиянки в аэропорту города Денпасар на острове Бали по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщил РИА Новости по телефону из Джакарты пресс-атташе российской дипмиссии Денис Тетюшин.
Гаджеты
Эксперты заявили, что iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Эксперты назвали причины популярности. По большей степени, iPhone 11 — это улучшенная и актуализированная версия iPhone Xr.