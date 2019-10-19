Футбол

Газета.RuГазета.RuВ РФС высказались о решении УЕФА разводить команды России и Косово

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поделился мнением о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разводить команды России и Косово на турнирах, которые проходят под эгидой организации, передает RT.
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Чемпионат19 октября в 14:00

Член комитета по этике РФС Созин — о решении УЕФА разводить команды России и Косово: «Полная дурь»

Sport24.ru18 октября в 21:55

В РФС высказались о решении УЕФА разводить команды России и Косово

Газета.Ru18 октября в 22:15

УЕФА решил разводить команды из России и Косово на международных турнирах

LiveResult.Ru18 октября в 21:50

Фанаты «Спартака» на матче с «Рубином»: «Косово – это Сербия»

Спорт БИЗНЕС Online19 октября в 14:00

Лебедев – о решении разводить сборные России и Косово: давайте признаем и команды из Крыма

Bookmaker-ratings.ruвчера в 20:10

Сборная России по футболу не сможет встретиться с Косово в любых международных турнирах

NewInform19 октября в 04:00
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Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
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Утечка подсказала дату начал продаж игровой консоли Sony PlayStation 5

Продажи игровой консоли пятого поколения от японской корпорации Sony начнутся 4 декабря 2020 года.
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Происшествия

Фирулёв получил пожизненное за убийство 12-летней школьницы в Чите

Забайкальский краевой суд 22 октября приговорил Алексея Фирулёва к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней школьницы в Чите в октябре 2018 года.
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Происшествия

Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Интерфакс 05:33
Происшествия

Российский ледокол у берегов Норвегии подал сигнал SOS

РБК 06:57
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 02:49
Происшествия

На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили сейф

В Красноярском крае, недалеко от места прорыва системы дамб золотодобывающей артели, в одной из осушенных заводей нашли металлический сейф.
Российская газета 07:10
Происшествия

Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер

Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru вчера в 10:18
Армия и оружие

Сеул заявил о «вторжении» российского самолёта в зону действия ПВО

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Южная Корея заявила о том, что российский военный самолёт дважды вошёл в воздушное пространство страны над островами Токто, а ещё два самолета, российский и китайский, вошли в зону опознавания ПВО без предварительного уведомления.
REGNUM 06:45
Политика

Из совета по правам человека исключили всех «либералов»

Из совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Владимире Путине исключили всех, кого можно назвать либералами или оппозицией.
Агентство Телеграф вчера в 14:26
Гаджеты

Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер

Стало известно, что настольные шестиядерные процессоры Intel Core i5 десятого поколения будут поддерживать Hyper-Threading.
Ferra вчера в 16:49
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Происшествия

МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

Машина обслуживает сотрудников протокола главы правительства Дмитрия Медведева, на момент ДТП пассажиров в ней не было, добавил источник в полиции.
РБК 05:00
Общество

Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Рейтинг профессиональных областей, в которых отмечены наибольшие темпы роста зарплаты за последние пять лет составил RT на основе статистики Росстата.
Известия 04:40
Кино

Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

РИА Новости 20 октября в 13:05
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Экономика

Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины

Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости 20 октября в 05:43
Общество

Император Японии Нарухито официально вступил на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
REGNUM 06:27
Экономика

Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе

В Европе налоговые условия работы холдингов значительно выгоднее, чем в России, пишут авторы письма, приводя в качестве примеров такие популярные холдинговые юрисдикции, как Нидерланды и Люксембург.
Ведомости вчера в 21:18
Экономика

В России рекордно снизился спрос на бензин

В России рекордно упал спрос на бензин. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на исследование.
Газета.Ru 01:52
Происшествия

Семь человек отравились в ходе ремонтных работ на Орском НПЗ

Семь человек отравились при проведении ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
РБК вчера в 19:18
Общество

СК завел три дела из-за обстрелов в Донбассе

Следственный комитет завел три новых дела по фактам обстрелов украинскими силовиками гражданского населения в Донбассе.
Взгляд.ру 07:15
Армия и оружие

Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Lenta.ru 06:19
Происшествия

Двое полицейских погибли в ДТП с трамваем в Волгограде

Двое сотрудников ППС, старший сержант и стажер роты №7 в составе полка ППСП УМВД России по Волгограду, после смены возвращались домой на "двенадцатой".
КП - Волгоград 05:40
Политика

Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
RT на русском 06:57
Футбол

ФК «Тамбов» определился с наставником

Сутки потребовалось руководству "Тамбова", чтобы определиться, кто возглавит команду после отставки Александра Григоряна.
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Политика

РБК: эксперты проанализировали риски при реформе системы выборов

По мнению председателя совета директоров ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, на высококонкурентную или протестную зоны потенциально придется больше половины одномандатных округов — 185 из 337.
Взгляд-инфо 06:00
Происшествия

Посольство России в Индонезии подтвердило задержание россиянки на Бали

Посольство России в Индонезии подтверждает информацию о задержании россиянки в аэропорту города Денпасар на острове Бали по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщил РИА Новости по телефону из Джакарты пресс-атташе российской дипмиссии Денис Тетюшин.
РИА Новости 05:56
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Эксперты заявили, что iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro

Эксперты назвали причины популярности. По большей степени, iPhone 11 — это улучшенная и актуализированная версия iPhone Xr.
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