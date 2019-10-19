Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поделился мнением о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разводить команды России и Косово на турнирах, которые проходят под эгидой организации, передает RT.

В РФС высказались о решении УЕФА разводить команды России и Косово

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