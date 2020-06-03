с чего всё началось

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Касперской и Макарова, в 2020 — 2021 годах Россию может покинуть около 10 − 15 тыс. IT-специалистов.

В РФ IT-отрасль призвали включить в число пострадавших от пандемии

Гаджеты Бренд Honor представил смартфоны Honor Play4 и Play4 Pro Сегодня Honor наконец официально представил два новых смартфона под названиями Honor Play4 и Play4 Pro.

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,9K

Происшествия В Российской венчурной компании прошли обыски Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 289

Здоровье Минздрав назвал атипичные проявления коронавируса у пожилых Коронавирус у пожилых людей может протекать атипично, возможны снижение давления и даже бред, следует из опубликованных на сайте Минздрава рекомендаций по лечению COVID-19. 328

Общество Заброшенную больницу в Зеленой Роще собираются продать за 1 рубль Заброшенную больницу скорой медицинской помощи в Зеленой Роще Екатеринбурга собираются продать за 1 рубль, а землю под объектом культурного наследия - за 62,7 млн рублей. 3

Общество Борьба с коронавирусом обошлась Подмосковью в 40 млрд рублей По примерным подсчетам борьба с коронавирусной инфекцией обошлась Московской области в 40 миллиардов рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".

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Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 287

Общество В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге. 1,6K

Общество Соловьев назвал увольнение соведущей Шафран «повышением» Соловьев утверждает, что у него не было конфликтов с Шафран, и называет увольнение соведущей "повышением". 8

Космос NASA предупредило о приближении к Земле опасного астероида К Земле 6 июня приблизится астероид, относящийся к категории "потенциально опасных", сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США. 322

Здоровье От коронавируса умер уникальный врач Таймураз Тедтоев Не стало известного военного эпидемиолога, терапевта, бывшего главного врача экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219 Таймураза Асламбековича Тедтоева. 8

Происшествия Мужчину будут судить за нападение на контролера столичного метро, после которого она впала в кому Черемушкинский районный суд столицы рассмотрит дело против мужчины, обвиняемого в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении контролера на станции метро, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной прокуратуры.

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 1,9K

Энергетика Bloomberg: участники ОПЕК+ приближаются к пролонгации сделки Участники сделки ОПЕК+ приближаются к соглашению о пролонгации сделки, однако уже третий день не могут согласовать дату ближайшего заседания, пишет Bloomberg.

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Хоккей «Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших хоккейных клубов Европы Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших клубов Европы. Об этом сообщает хоккейный портал HockeyArchives.

Шоу-бизнес Агата Муцениеце в платье с декольте сделала селфи с другим мужчиной 31-летняя Агата Муцениеце продолжает тревожить и без того воспалённый мозг Павла Прилучного пикантными фотографиями в компании другого мужчины.

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