В РФ цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%
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Эксперты «Совэкона» заявили, что цены в ближайшее время «начнут расти взрывными темпами». В перспективе средняя стоимость подсолнечника может вырасти минимум на 20%. Ранее Минэкономразвития предложило увеличить пошлину на экспорт из России семян подсолнечника.В источнике
С чего всё началось
Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новостивчера в 00:38
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