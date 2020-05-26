с чего всё началось

Общее число безработных среди населения трудоспособного возраста равняется 5,8%. По сравнению с мартом число безработных увеличилось на 23,4% (815 тысяч человек). В апреле официально в качестве безработных были зарегистрированы 1,3 млн человек, а 1,1 млн получали пособие по безработице.

В РФ число безработных в апреле увеличилось до 4,3 млн человек

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Общество Для поступления в вуз понадобится электронная подпись "Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении. 56

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