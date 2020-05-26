Общество
News.ruВ РФ число безработных в апреле увеличилось до 4,3 млн человек
Общее число безработных среди населения трудоспособного возраста равняется 5,8%. По сравнению с мартом число безработных увеличилось на 23,4% (815 тысяч человек). В апреле официально в качестве безработных были зарегистрированы 1,3 млн человек, а 1,1 млн получали пособие по безработице.
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с чего всё началось
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.RT на русскомвчера в 15:35
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