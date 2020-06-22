Экономика
Российская газетаВ РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%. Но рост их состояний будет самым медленным в период 2019-2024 годов, ожидает BCG.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
Здоровье
Томская область резко ухудшила свои показатели по коронавирусу
Область ощутимо ухудшила свою позицию в общем рейтинге регионов Сибири, с 4-го места Томская область переместилась на 2-е.
Московский Комсомолец 19 июня в 09:11
Общество
Вакцина НИЦ Гамалеи и Минобороны защитит от коронавируса на два года
Вакцина от коронавируса, клинические испытания которой на добровольцах проводят Минообороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, сможет защитить человека от COVID-19 на срок два года и более.
Ведомости 20:07
Технологии
Microsoft обновил отправленную в отставку Windows 7
Оказалось, что эта актуализация ОС, отправленной боле полугода назад в отставку, потребовалась корпорации Microsoft для того, чтобы «пропихнуть» браузер Edge – преемника «старого, дорого» Internet Explorer.
Letnews.ru вчера в 14:36
Кино
Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах
Новый фильм Кристофера Нолона "Довод", где главные роли сыграли Роберт Паттинсон и Дэвид Вашингтон, лучше всего смотреть в кинотеатре.
Piter.tv вчера в 12:50
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева улетела с годовалой дочкой из Москвы
Востребованная российская телевизионная ведущая Лера Кудрявцева не скрывает от общественности тот факт, что очень счастлива в браке с молодым супругом Игорем Макаровым.
ГлобалМСК.ру 06:49
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Общество
Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском 19:59
Путешествия
Таиланд намерен ограничить въезд для небогатых туристов
Российская газета вчера в 07:42
Общество
В Гидрометцентре сообщили о заморозках в некоторых регионах России
В сообщении указывается, что атмосферные фронты в южной части Урала и Сибири станут более активными из-за контрастного сочетания воздушных масс из Арктики и из континентальных районов Азии, что станет причиной того, что дожди станут ливневыми.
REGNUM 06:58
Хоккей
Глава «Рейнджерс» считает, что «Харт Трофи» получит Панарин
Джон Дэвидсон, являющийся президентом "Нью-Йорк Рейнджерс", похвалил российского нападающего команды Артемия Панарина.
Sport.ru вчера в 06:59
Здоровье
В Бурятии зарегистрировали 2634 случая заражения коронавирусом
По данным на утро 22 июня в регионе зарегистрировано 2634 лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-19, из которых 1441 – в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба оперативного штаба республики.
Аргументы и Факты - Бурятия 21:31
Экономика
Названы способы накопить на безбедную старость
Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU.
Lenta.ru 20:36
Происшествия
СК возбудил дело после наезда электрички на детей в Подмосковье
В Московской области следователи возбудили уголовное дело после гибели мальчика и травмирования девочки электропоездом на Павелецком направлении МЖД.
Известия 20:24
Происшествия
Адвокат семьи погибшего в ДТП ответил на претензии защиты Ефремова
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
Интернет
Google запустила конкурента Pinterest
Коммерсантъ 19 июня в 08:19
Здоровье
Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье
Мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, рассказала врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.
РИА Новости 21:01
Происшествия
Смертельная авария в Липецкой области унесла жизни шести человек
Шесть человек погибли в ДТП в Липецкой области: столкнулись два легковых автомобиля.
Газета.Ru 10:15
Футбол
Зидан назвал Рамоса лучшим защитником в мире
ГЛАС.RU 21:38
Политика
Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния
Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета 07:44
Единоборства
В турнире UFC Волков проиграл Блэйдсу
Главный турнир UFC (Ultimate Fighting Championship) в июне между российским бойцом Александром Волковым и американским бойцом Кёртисом Блэйдсом 21 июня закончился победой последнего.
ИА Красная Весна 15:07
Политика
Трамп призвал не допустить принятие законопроекта демократов о полиции
Американский президент Дональд Трамп пообещал, что Республиканская партия выступит в конгрессе США против законопроекта демократов о реформе полиции.
RT на русском 20:14
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту утечки топлива в Якутии
Прокуратура Среднеколымского района Якутии начала проверку по факту утечки дизельного топлива на электростанции в селе Аргахтах.
RT на русском 21:17
Общество
Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 03:59
Происшествия
В ходе беспорядков в Штутгарте пострадали 19 полицейских
В ночь на воскресенье в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии) вспыхнули массовые беспорядки.
Российская газета 13:35
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова объяснил, почему его подзащитный сел за руль пьяным
Адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал, почему актер, изрядно выпив в баре, решил сесть за руль.
Что происходит 12:32
Космос
Российский «Спектр-РГ» построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба
Вести.Ru вчера в 09:15