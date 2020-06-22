Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%. Но рост их состояний будет самым медленным в период 2019-2024 годов, ожидает BCG.
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Подробнее о событии

За последние 20 лет состоятельные люди в России богатели быстрее, чем в мире

Life.ru21:29

Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?

Lenta.ru17:02

Состоятельные россияне за 20 лет стали богаче в 16 раз – BCG

ПРАЙМ17:16

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газета17:10

Богатство жителей России оценили в 90% ВВП страны

URA.Ru19:37

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБК17:01

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbes17:00
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
Здоровье

Томская область резко ухудшила свои показатели по коронавирусу

Область ощутимо ухудшила свою позицию в общем рейтинге регионов Сибири, с 4-го места Томская область переместилась на 2-е.
Московский Комсомолец 19 июня в 09:11
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Футбол

Игрок «Сельты» Смолов высказался о победе в матче против «Алавеса»

Газета.Ru 14:53
Общество

Вакцина НИЦ Гамалеи и Минобороны защитит от коронавируса на два года

Вакцина от коронавируса, клинические испытания которой на добровольцах проводят Минообороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, сможет защитить человека от COVID-19 на срок два года и более.
Ведомости 20:07
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Технологии

Microsoft обновил отправленную в отставку Windows 7

Оказалось, что эта актуализация ОС, отправленной боле полугода назад в отставку, потребовалась корпорации Microsoft для того, чтобы «пропихнуть» браузер Edge – преемника «старого, дорого» Internet Explorer.
Letnews.ru вчера в 14:36
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Кино

Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах

Новый фильм Кристофера Нолона "Довод", где главные роли сыграли Роберт Паттинсон и Дэвид Вашингтон, лучше всего смотреть в кинотеатре.
Piter.tv вчера в 12:50
29
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
14
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева улетела с годовалой дочкой из Москвы

Востребованная российская телевизионная ведущая Лера Кудрявцева не скрывает от общественности тот факт, что очень счастлива в браке с молодым супругом Игорем Макаровым.
ГлобалМСК.ру 06:49
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Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
1,8K
Общество

Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском 19:59
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Путешествия

Таиланд намерен ограничить въезд для небогатых туристов

Российская газета вчера в 07:42
53
Общество

В Гидрометцентре сообщили о заморозках в некоторых регионах России

В сообщении указывается, что атмосферные фронты в южной части Урала и Сибири станут более активными из-за контрастного сочетания воздушных масс из Арктики и из континентальных районов Азии, что станет причиной того, что дожди станут ливневыми.
REGNUM 06:58
434
Хоккей

Глава «Рейнджерс» считает, что «Харт Трофи» получит Панарин

Джон Дэвидсон, являющийся президентом "Нью-Йорк Рейнджерс", похвалил российского нападающего команды Артемия Панарина.
Sport.ru вчера в 06:59
Здоровье

В Бурятии зарегистрировали 2634 случая заражения коронавирусом

По данным на утро 22 июня в регионе зарегистрировано 2634 лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-19, из которых 1441 – в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба оперативного штаба республики.
Аргументы и Факты - Бурятия 21:31
150
Экономика

Названы способы накопить на безбедную старость

Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU.
Lenta.ru 20:36
6
Происшествия

СК возбудил дело после наезда электрички на детей в Подмосковье

В Московской области следователи возбудили уголовное дело после гибели мальчика и травмирования девочки электропоездом на Павелецком направлении МЖД.
Известия 20:24
65
Происшествия

Адвокат семьи погибшего в ДТП ответил на претензии защиты Ефремова

РИА Новости вчера в 06:48
1,1K
Политика

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
16K
Интернет

Google запустила конкурента Pinterest

Коммерсантъ 19 июня в 08:19
2
Здоровье

Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье

Мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, рассказала врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.
РИА Новости 21:01
Происшествия

Смертельная авария в Липецкой области унесла жизни шести человек

Шесть человек погибли в ДТП в Липецкой области: столкнулись два легковых автомобиля.
Газета.Ru 10:15
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Футбол

Зидан назвал Рамоса лучшим защитником в мире

ГЛАС.RU 21:38
Политика

Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния

Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета 07:44
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Единоборства

В турнире UFC Волков проиграл Блэйдсу

Главный турнир UFC (Ultimate Fighting Championship) в июне между российским бойцом Александром Волковым и американским бойцом Кёртисом Блэйдсом 21 июня закончился победой последнего.
ИА Красная Весна 15:07
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Политика

Трамп призвал не допустить принятие законопроекта демократов о полиции

Американский президент Дональд Трамп пообещал, что Республиканская партия выступит в конгрессе США против законопроекта демократов о реформе полиции.
RT на русском 20:14
Происшествия

Прокуратура начала проверку по факту утечки топлива в Якутии

Прокуратура Среднеколымского района Якутии начала проверку по факту утечки дизельного топлива на электростанции в селе Аргахтах.
RT на русском 21:17
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Общество

Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 03:59
1,3K
Происшествия

В ходе беспорядков в Штутгарте пострадали 19 полицейских

В ночь на воскресенье в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии) вспыхнули массовые беспорядки.
Российская газета 13:35
24
Общество

Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве

РБК 20:24
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Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова объяснил, почему его подзащитный сел за руль пьяным

Адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал, почему актер, изрядно выпив в баре, решил сесть за руль.
Что происходит 12:32
19
Космос

Российский «Спектр-РГ» построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба

Вести.Ru вчера в 09:15
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