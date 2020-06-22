Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

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Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%. Но рост их состояний будет самым медленным в период 2019-2024 годов, ожидает BCG.
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Состоятельные россияне за 20 лет стали богаче в 16 раз – BCG

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В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 17:29, Ашберн
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