Экономика
Российская газетаВ РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%. Но рост их состояний будет самым медленным в период 2019-2024 годов, ожидает BCG.
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Происшествия
Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии
Утечка топлива из емкости произошла на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии.
Известия 16:20
Наука
Обнаружен возможный кандидат на темную материю
Группа ученых из разных стран обнародовала итоги исследований по поиску загадочной темной материи.
Goroday.ru 02:31
Шоу-бизнес
Светлана Крючкова свой 70-летний юбилей отпразднует в парке «Зарядье»
22 июня актрисе БДТ, народной артистке РСФСР Светлане Крючковой исполняется 70 лет. Свой юбилей актриса отпразднует в парке «Зарядье».
Петербургский дневник 18 июня в 18:17
Происшествия
Петр Верзилов задержан в Москве
РЕН ТВ 07:27
Происшествия
Британская полиция назвала нападение с ножом в Рединге терактом
Контртеррористическая полиция Великобритании подтвердила, что нападение с ножом в парке британского Рединга, в результате которого три человека погибли и трое пострадали, признано террористическим инцидентом.
RT на русском 06:38
Происшествия
Умер устроивший стрельбу по сотрудникам полиции в Москве
Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве скончался, сообщила «РИА Новости» представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.
Коммерсантъ 10:41
Общество
Кадыров объявил об отмене режима самоизоляции в Чечне
С понедельника, 22 июня, в Чечне отменяются режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри региона.
Коммерсантъ 14:50
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в Сибири
Как сообщает Гидрометцентр России, ночные заморозки в пределах до -5 градусов возможны в период по 21 июня в таких регионах, как Омская, Новосибирская, Томская области, Алтайский край.
Байкал24 вчера в 22:14
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
Политика
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время.
РИА Новости 04:36
Футбол
Матч «Краснодара» и «Динамо» перенесён из-за коронавируса
Отмечается, что матч перенесён на 19 июля из-за коронавируса в составе «Динамо».
REGNUM 06:29
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
Технологии
В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com 10:35
Общество
21 июня произойдет кольцеобразное солнечное затмение
Как сообщили в московском планетарии, на территории России будут видны только частные фазы затмения — от 0,1 до 0,4. Наибольшая фаза составит 0,45 и будет видна на юге Республики Тыва, Алтайского края, и Республики Алтай около границы с Китаем, Казахстаном и Монголией.
Пятый угол вчера в 14:05
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Политика
Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 19 июня в 16:38
Происшествия
В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен
РИА Новости 07:18
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ хорошо двигал мяч и доминировал, но нужно быть хладнокровнее»
У «Виллы» был шанс забить нам еще. Мы хорошо двигали мяч, доминировали, но нам нужно играть более хладнокровно.
Sports.ru 14:53
Происшествия
Экспертиза признала Ефремова вменяемым
Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия вчера в 06:01
Общество
Беглов рассказал об отмене ограничений в Петербурге
Беглов заявил, что город работает с Роспотребнадзором и над снятием других ограничений.
Neva.Today 08:19
Политика
Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александр Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране.
Известия 16:11
Общество
20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В Москве за прошедшие стуки скончались 20 человек с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 17:07
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33