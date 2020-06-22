Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Самыми быстрыми темпами финансовые состояния россиян увеличивались в 1999-2014 годах (13,5%), однако в 2014-2019 годах среднегодовой рост замедлился до 11,7%, а в 2018-2019 годах — до 10,4%.
Forbes21 июня в 17:00

Подробнее о событии

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газета21 июня в 17:10

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

Коммерсантъвчера в 08:25

Личное состояние россиян за 20 лет выросло в 16 раз

ТАССвчера в 03:12

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Lenta.ruвчера в 01:51

Эксперт объяснил увеличение богатства россиян

Комсомольская правдавчера в 11:02

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБК21 июня в 17:01

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbes21 июня в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 197 человек

УралПолит.Ru вчера в 05:57
10
Политика

Киев пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

Замглавы МИД Украины Василий Боднарь пообещал, что Киев и далее будет сокращать количество общих договоров с Россией.
Газета.Ru вчера в 17:16
585
Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
2,5K
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
1,5K
Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
258
Политика

Китай и Индия договорились снизить напряженность на границе

РИА Новости 04:51
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
371
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
306
Общество

Курганский губернатор ответил читателям стихами

Стихами ответил читательнице губернатор Курганской области Вадим Шумков 23 июня на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна 06:48
6
Общество

У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание

У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
Коммерсантъ 06:53
7
Экономика

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
16
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке

«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с собакой, которая получила травмы после перелета в Симферополь.
Ведомости 06:47
6
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru вчера в 03:25
21
Спорт

Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с ВФЛА.
Pravda.Ru 07:25
Политика

Лукашенко попросил оппозицию не называть его «Вусаты таракан»

Life.ru вчера в 18:43
77
Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

РИА Новости 05:06
91
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Российская газета вчера в 11:17
1K
Общество

Умер бывший российский сенатор Евгений Тарло

В возрасте 62 лет умер Евгений Тарло, вице-президент Федерального союза адвокатов России, бывший член Совета Федерации.
RT на русском 06:23
60
Политика

Путин выступит с телеобращением к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
2,1K
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
541
Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
920
Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
393
Общество

Работающим пенсионерам продлили больничные

"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 20 июня в 09:09
1K
Гаджеты

Компания Intel пошла на хитрость, сравнивая свои процессоры с процессорами AMD

Ноутбук на процессоре Intel Core i7-10750H оказался в играх быстрее, чем ноутбук на процессоре AMD Ryzen 9 4900HS.
iXBT.com 07:11
Происшествия

СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы

Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
Российская газета 07:04
1
Общество

Роструд напомнил россиянам о четырехдневной рабочей неделе

Как поясняют в ведомстве, продолжительность рабочего дня 23 числа будет прежней, так как в этот раз вторник не считается предпраздничным.
Слово и Дело вчера в 01:05
648
Шоу-бизнес

Прилучного заметили со звездой «Папиных дочек» после развода с Муцениеце

Актера Павла Прилучного заметили в Санкт-Петербурге со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович, сообщает Telegram-канал "Курятник".
Газета.Ru 03:31
7
Политика

Трамп распорядился задерживать вандалов, разрушающих памятники

Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны.
РИА Новости 06:57
Армия и оружие

Мощь Т-90С и «Корнета» сняли на видео в Алжире

Для поражения наземных целей военные использовали российские противотанковые комплексы «Корнет-Э».
Что происходит 04:04
4
Шоу-бизнес

Известный турецкий актер Бурак Озчивит сменил имидж

Напомним, что Бурак Озчивит — турецкий актёр и манекенщик. Бурак Озчивит родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле.
Rusturkey.com вчера в 22:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное