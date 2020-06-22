Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
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с чего всё началось

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.
Forbes21 июня в 17:00

Подробнее о событии

Эксперт объяснил увеличение богатства россиян

Комсомольская правдавчера в 11:02

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газета21 июня в 17:10

Личное состояние россиян за 20 лет выросло в 16 раз

ТАССвчера в 03:12

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Lenta.ruвчера в 01:51

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

Коммерсантъвчера в 08:25

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБК21 июня в 17:01

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbes21 июня в 17:00
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Политика

Песков призвал не переоценивать достоверность книги Болтона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не переоценивать достоверность книги экс-помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, в том числе в части информации о переговорах с участием Владимира Путина.
ТАСС 05:31
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
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Гаджеты

Apple отказалась от процессоров Intel

Компания Apple объявила на конференции WWDC о переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac.
Телеканал RTVI вчера в 15:58
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Общество

Туроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности

Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности.
Российская газета 05:27
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Общество

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
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Происшествия

Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Известия 04:57
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Авто

Mercedes-AMG GLA появился в России

Mercedes-Benz GLA нового поколения доступен для заказа в России еще с марта, а теперь в прайс-листе марки появились его «заряженные» AMG-версии.
Автоновости дня 04:30
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Футбол

Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»

CT news 04:33
Игры

В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077

CyberSport.ru вчера в 12:59
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Авто

«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
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Политика

Путин выступит с телеобращением

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
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Общество

ЦИК назвал число проголосовавших по Конституции досрочно россиян

Более 67 тыс. россиян, находящихся в труднодоступных местах, досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию.
РБК 05:29
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Происшествия

В Житомире Сатана напал на главу ячейки «Партии Шария»

На главу житомирской ячейки «Партии Шария» было совершено жестокое нападение.
Украина.ру 02:41
Технологии

Apple провела крупнейшую презентацию

Lenta.ru вчера в 15:51
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Политика

Кремль с пониманием относится к тому, что ряд лидеров не приедут на парад

РФ с пониманием относится к тому, что ряд приглашенных лидеров, в том числе президент Хорватии Зоран Миланович, не смогут приехать на парад Победы в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Политика

Китай заявил о подготовке к отключению от долларовых платежных систем

Китай должен быть готов к отключению от платежных систем, использующих доллар, заявил 22 июня заместитель председателя Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая Фанг Синхай.
ИА Красная Весна вчера в 16:09
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Газета.Ru 04:08
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Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
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Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
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Общество

В Москве заработают фитнес-клубы и кафе

Со вторника, 23 июня, Москва переходит к новому этапу снятия ограничений: работу возобновят фитнес-клубы, бассейны, детские сады и рестораны.
Известия вчера в 17:58
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Здоровье

В Казахстане в одной из областей усилили карантин из-за коронавируса

Усиленный карантин вводится с 23 июня в Костанайской области Казахстана (на севере республики, граничит с Россией) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости вчера в 11:00
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Здоровье

На Кубани коронавирусом за сутки заболели восемь детей

Среди заболевших 40 женщин и 20 мужчин, в том числе заболели восемь детей.
Кубань 24 04:04
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Общество

В Минтруде разъяснили порядок оплаты за работу 24 июня

В связи с проведением Парада Победы среда, 24 июня, объявлена в России нерабочим днем.
Комсомольская правда 03:44
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Музыка

Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Культуромания вчера в 02:14
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Здоровье

Глава Росстата заявил о невозможности манипулировать статистикой

Малков пояснил, что в реальности существуют другая проблема — это низкое качество первичных данных, поступающих в Росстат.
ИА Красная Весна 03:16
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Политика

Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент

РИА Новости вчера в 05:18
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Происшествия

В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками

Интерфакс вчера в 01:25
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Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 09:34
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Здоровье

Онколог рассказала предвестниках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова утверждает: если на теле образуются кондиломы, существует риск развития рака кожи.
ToDay News Ufa 01:55
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