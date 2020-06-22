Экономика
КоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
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с чего всё началось
За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.Forbes21 июня в 17:00
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В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Российская газета21 июня в 17:10
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Политика
Песков призвал не переоценивать достоверность книги Болтона
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Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
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Apple отказалась от процессоров Intel
Компания Apple объявила на конференции WWDC о переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac.
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Общество
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Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности.
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Общество
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Авто
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Автоновости дня 04:30
Игры
В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077
CyberSport.ru вчера в 12:59
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
Общество
ЦИК назвал число проголосовавших по Конституции досрочно россиян
Более 67 тыс. россиян, находящихся в труднодоступных местах, досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию.
РБК 05:29
Происшествия
В Житомире Сатана напал на главу ячейки «Партии Шария»
На главу житомирской ячейки «Партии Шария» было совершено жестокое нападение.
Украина.ру 02:41
Технологии
Apple провела крупнейшую презентацию
Lenta.ru вчера в 15:51
Политика
Кремль с пониманием относится к тому, что ряд лидеров не приедут на парад
РФ с пониманием относится к тому, что ряд приглашенных лидеров, в том числе президент Хорватии Зоран Миланович, не смогут приехать на парад Победы в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Политика
Китай заявил о подготовке к отключению от долларовых платежных систем
Китай должен быть готов к отключению от платежных систем, использующих доллар, заявил 22 июня заместитель председателя Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая Фанг Синхай.
ИА Красная Весна вчера в 16:09
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Газета.Ru 04:08
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
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Общество
В Москве заработают фитнес-клубы и кафе
Со вторника, 23 июня, Москва переходит к новому этапу снятия ограничений: работу возобновят фитнес-клубы, бассейны, детские сады и рестораны.
Известия вчера в 17:58
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В Казахстане в одной из областей усилили карантин из-за коронавируса
Усиленный карантин вводится с 23 июня в Костанайской области Казахстана (на севере республики, граничит с Россией) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости вчера в 11:00
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На Кубани коронавирусом за сутки заболели восемь детей
Среди заболевших 40 женщин и 20 мужчин, в том числе заболели восемь детей.
Кубань 24 04:04
Общество
В Минтруде разъяснили порядок оплаты за работу 24 июня
В связи с проведением Парада Победы среда, 24 июня, объявлена в России нерабочим днем.
Комсомольская правда 03:44
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Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
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Малков пояснил, что в реальности существуют другая проблема — это низкое качество первичных данных, поступающих в Росстат.
ИА Красная Весна 03:16
Политика
Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент
РИА Новости вчера в 05:18
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В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками
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Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 09:34
Здоровье
Онколог рассказала предвестниках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова утверждает: если на теле образуются кондиломы, существует риск развития рака кожи.
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