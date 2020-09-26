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Газета.Ru
Газета.Ru

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

Россияне с 1 октября смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную систему платежных карт (НСПК). Эти изменения касаются получателей пенсий и пособий на детей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.
РИА Новости00:10
Подробнее о событии
Слово и Дело

Россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карты «Мир»

Слово и Дело01:03
URA.Ru

Россиян предупредили о сложностях получения пенсии с 1 октября

URA.Ru00:52
Экономика сегодня

Россияне смогут получить пенсии и пособия на детей только на карту «Мир»

Экономика сегодня01:12
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

РИА Новости00:10
Газета.Ru

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

Газета.Ru01:02
Московский Комсомолец

Выплату пособий и пенсий перевели только на карты «Мир»

Московский Комсомолец00:46
Российская газета

В октябре пособия и пенсии поступят только на карты «МИР»

Российская газета23 сентября в 20:00

Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux

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CNewsвчера в 11:18
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 14:08
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Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08
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