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Газета.Ru
Газета.Ru

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

Россияне с 1 октября смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную систему платежных карт (НСПК). Эти изменения касаются получателей пенсий и пособий на детей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.
РИА Новости00:10
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

В России изменится порядок получения пенсий и пособий на карту

Общественная служба новостей05:23
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Пенсии и детские пособия с 1 октября будут начисляться только на карты национальной платежной системы «МИР»

Эхо Москвы05:03
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

РИА Новости00:10
РБК

В России изменится порядок получения пенсий

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URA.Ru

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Газета.Ru

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

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Порядок выплаты пенсий в России изменится

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