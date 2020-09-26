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Газета.Ru
Газета.Ru

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

Россияне с 1 октября смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную систему платежных карт (НСПК). Эти изменения касаются получателей пенсий и пособий на детей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.
РИА Новости00:10
Подробнее о событии
Газета.Ru

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

Газета.Ru01:02
РБК

В России изменится порядок получения пенсий

РБК02:45
URA.Ru

В соцсетях возмутились переводами пенсий на карты «Мир». «Возвращаемся во времена рабства»

URA.Ru03:43
Сиб.фм

Кому нужно получить карту «Мир» для получения пособий и пенсий от Путина

Сиб.фм02:31
Lenta.ru

Порядок выплаты пенсий в России изменится

Lenta.ru02:47
РЕН ТВ

Только на «Мир»: в РФ изменяются правила получения пенсий и пособий

РЕН ТВ00:27
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

РИА Новости00:10

«Искандеры» провели пуски крылатых ракет на учениях «Кавказ-2020»

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.
РИА Новостивчера в 07:54
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Слухи: Beyond Good Evil 2 может быть в производственном аду — и виноват в этом якобы Мишель Ансель

В 2017 году Жан-Марк Жоффруа (Jean-Marc Geffroy), работавший ранее над Tom Clancy’s Splinter Cell и Tom Clancy’s Ghost Recon, был переведён на Beyond Good & Evil 2. Ему нужно было наладить производственный процесс, поскольку Мишель Ансель в последние годы предпочитал проекту свою независимую игру WILD.
3DNews06:30
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