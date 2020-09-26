В РФ изменится порядок получения пенсий на карту
Россияне с 1 октября смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную систему платежных карт (НСПК). Эти изменения касаются получателей пенсий и пособий на детей.В источнике
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В России изменится порядок получения пенсий на карту
С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.
РИА Новости00:10
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