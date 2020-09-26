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Газета.Ru
Газета.Ru

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

Россияне с 1 октября смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную систему платежных карт (НСПК). Эти изменения касаются получателей пенсий и пособий на детей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.
РИА Новости00:10
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Пенсионерам, которые используют банковские карты, с 1 октября будут перечислять пенсии только на карты «Мир»

Эхо Москвы03:31
Сиб.фм

Кому нужно получить карту «Мир» для получения пособий и пенсий от Путина

Сиб.фм02:31
URA.Ru

В соцсетях возмутились переводами пенсий на карты «Мир». «Возвращаемся во времена рабства»

URA.Ru03:43
РБК

В России изменится порядок получения пенсий

РБК02:45
Газета.Ru

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

Газета.Ru01:02
РЕН ТВ

Только на «Мир»: в РФ изменяются правила получения пенсий и пособий

РЕН ТВ00:27
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

РИА Новости00:10

Ученые обнаружили мерцающую тень сверхмассивной черной дыры

Ученые из института имени Планка изучили архивные данные астрономических наблюдений за сверхмассивной черной дырой М87*, которая находится в центре эллиптической галактики М87 в созвездии Девы, и выяснили, что ее тень меняется со временем и мерцает, пишет Astrophysical Journal.
Аргументы и Факты23 сентября в 11:34
14

В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русском03:46
8

Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

По данным руководящей группы провинции Шандун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности, тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из РФ, дал положительный результат.
Российская газета00:58
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Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»

«Отравление» блогера Алексея Навального было провокацией для применения санкций по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом в субботу, 26 сентября, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.
Известия02:26
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Capcom изучает возможность выпуска новой Resident Evil на старых консолях

Согласно заявлению, компания рассматривает возможность выпуска Resident Evil Village на консолях текущего поколения, но не может «ничего обещать», так как игра разрабатывается с учетом требований приставок следующего поколения.
ИА Красная Веснавчера в 13:39

ВШЭ сообщила о существенном сокращении среднего класса в России

Средний класс в России сократился на 6,1% из-за пандемии коронавируса, заявили исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ) 24 сентября в опубликованном докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития».
ИА Красная Весна03:29
6

В Калифорнии продажу бензиновых автомобилей запретят к 2035 году

Власти Калифорнии, одного из богатейших штатов США, собираются в 2035 году ввести запрет на продажи транспортных средств, укомплектованных классическими агрегатами, трудящимися на бензине или дизельном топливе.
SpeedMe04:03
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Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину

Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора, который не был подписан после окончания Второй мировой войны, однако планам помешали русско-американские противоречия.
РБК22:23
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