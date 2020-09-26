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Газета.Ru
Газета.Ru

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

Россияне с 1 октября смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную систему платежных карт (НСПК). Эти изменения касаются получателей пенсий и пособий на детей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.
РИА Новости00:10
Подробнее о событии
ТАСС

В России с 1 октября изменят порядок получения пенсий и детских пособий на карту

ТАСС08:13
RT на русском

В России изменится порядок выплат пенсий на карту

RT на русском07:35
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

РИА Новости00:10
Lenta.ru

Порядок выплаты пенсий в России изменится

Lenta.ru02:47
URA.Ru

В соцсетях возмутились переводами пенсий на карты «Мир». «Возвращаемся во времена рабства»

URA.Ru03:43
Газета.Ru

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

Газета.Ru01:02
Вести.Ru

Порядок получения пенсий и пособий изменится

Вести.Ru07:24

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