Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВВ России меняются правила выдачи кредитов

В России меняются правила выдачи кредитов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на несколько кредитных организаций.
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с чего всё началось

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
Известия24 февраля в 16:01

Подробнее о событии

В России изменят правила выдачи кредитов

URA.Ru24 февраля в 23:08

«Известия»: банки до конца 2021 года могут отказаться от бумажных договоров с клиентами

ТАССвчера в 01:29

Российские банки готовы отказаться от бумажных договоров

РИА Новостивчера в 01:01

Эксперт рассказал о преимуществах и рисках цифрового документооборота

REGNUM02:58

В России изменят правила выдачи кредитов

Lenta.ru24 февраля в 22:10

Крупные банки намерены отказаться от бумажных договоров

РЕН ТВ24 февраля в 17:12

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

Известия24 февраля в 16:01
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Происшествия

Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства

Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Коммерсантъ 07:57
Политика

Зеленский признал неспособность вернуть Крым

ТВ Центр 04:21
Происшествия

В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока

15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Инфо24 04:40
Политика

Объявлена дата Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Согласно поправкам, организация голосования возлагается на ЦИК РФ. 22 апреля, среда, может быть объявлен выходным днем.
REGNUM 10:19
Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет согласовать трансфер Грилиша до Евро-2020

«Манчестер Юнайтед» планирует заранее закрыть трансфер полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.
ProstoProSport 05:55
Происшествия

К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом

От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РБК 11:44
Футбол

РПЛ представила новый трофей чемпионата России по футболу

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в эфире телеканала «Матч ТВ» презентовал новый трофей чемпионата России.
РБК 13:19
Происшествия

Депутат горсовета Евпатории задержан за вымогательство

В январе 2020 года помощница депутата вышла на связь с руководством фирмы, предложив прекратить распространение порочащих сведений — за миллион рублей.
REGNUM 12:56
Политика

Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц

Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 05:10
Политика

Сурков объяснил уход с поста помощника президента

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
РИА Новости 01:34
Кино

Новый проект актера «Великолепного века» Халита Эргенча провалился

Актуальные Новости 03:01
Политика

Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских

«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Коммерсантъ 06:10
Гаджеты

Слухи о параметрах процессора Radeon 5950XT оказались лживыми

Как оказалось, фирма не выкладывала в интернет публикацию с параметрами видеокарты AMD.
OAnews 09:12
Политика

Раскрыто отношение украинцев к особому статусу Донбасса

На Украине социологи раскрыли отношение граждан к вопросу о предоставлении Донбассу особого статуса.
Lenta.ru 09:10
Гаджеты

Apple запрещает злодеям использовать iPhone в фильмах

Интересным фактом с журналом Vanity Fair поделился режиссер Райан Джонсон. Теперь киношным злодеям запрещено пользоваться на экране iPhone.
ToDay News Ufa 10:33
Общество

В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах

Максимальный штраф планируется установить на уровне 50 тысяч рублей, соответствующие предложения (есть в распоряжении РИА Новости) будут направлены в Минюст.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество

Способное достроить «Северный поток -2» российское судно сменило курс

Деловое.ТВ вчера в 03:35
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру погибшего сына

Сын Безруковой от первого брака с артистом Игорем Ливановым погиб почти 5 лет назад, 14 марта 2015 года.
Московский Комсомолец 10:08
Общество

У Греты Тунберг появилась соперница из Германии

Лавры Греты Тунберг не дают спокойно спать 19-летней Наоми Зайбт из Германии.
ToDay News Ufa 09:47
Экономика

В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
RT на русском 24 февраля в 22:35
Политика

МИД рекомендовал россиянам не ездить в Южную Корею, Иран и Италию

МИД России рекомендовал не посещать Южную Корею, Иран и Италию из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 12:41
Армия и оружие

Украинский адмирал признал военную мощь России в Крыму

News.ru 10:58
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия вчера в 10:01
Кино

Автором третьего фильма о Криде выступит Зак Бэйлин

Зак Бэйлин ("Король Ричард") назначен сценаристом третьего фильма о Криде.
ИА InterMedia 09:02
Экономика

Mail.ru Group рассматривает вторичный листинг на Московской бирже

Совет директоров Mail.ru Group рассматривает возможность вторичного листинга на Московской бирже, но окончательное решение пока не вынесено, сообщила компания.
Коммерсантъ 13:15
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии

В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 13:12
Происшествия

Стали известны личности пропавших в Черном море подростков

Российская газета 08:47
Футбол

Сборная звёзд выиграла Кубок Легенд после судейского скандала

Финальный матч турнира Кубка Легенд между сборными звёзд и России обернулся громким скандалом.
Metaratings 23 февраля в 09:37
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
Теннис

Теннисистка Шарапова завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
RT на русском 08:15
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