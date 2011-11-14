Экономика
iReactorТарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля
Индексация тарифов ЖКХ происходит 1 июля каждый год. При этом глава Минстроя РФ Владимир Якушев ранее заявил, что в стране могут временно заморозить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. По словам министра, ведомство уже получает соответствующие предложения.
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Общество
Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций нет, пишет газета «Красная звезда».
РБК 00:52
Общество
В России за сутки выявили 6800 случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев COVID-19 в России опустилось ниже отметки в семь тысяч и составило 6800, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 03:44
Общество
Суд Бурятии запретил строительство китайского завода на берегу Байкала
Суд в Бурятии поставил точку в резонансном деле о строительстве китайского завода по разливу воды на берегу озера Байкал, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:11
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева "вернуть" Крым.
РИА Новости 01:50
Кино
Премьера фильма Кристофера Нолана «Довод» переносится на 12 августа
Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана "Довод" из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя киноконцерна.
РИА Новости 03:33
Общество
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Дочь Михаила Ефремова Анна Мария на своей странице в Instagram рассказала о состоянии актера после смертельной аварии на Смоленской площади в Москве с его участием.
Московский Комсомолец 02:29
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Политика
В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США.
РИА Новости 24 июня в 20:57
Политика
ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации
Брюссель, 26 июня 2020, 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля.
REGNUM 03:19
Общество
Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом
Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания.
REGNUM 03:39
Политика
В Конгрессе США проголосуют за создание нового штата
Вашингтон предлагают превратить в 51-й штат, передает телеканал Fox News.
Газета.Ru вчера в 23:41
Политика
Зеленский оказался поражен масштабом наводнения на западе Украины
Президент Украины Владимир Зеленский эфире телеканала "1+1" сказал, что поражен масштабом наводнения на западе страны.
Газета.Ru вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Общество
В Рязанской области в День молодёжи запретят продажу алкоголя
В ведомстве уточнили, что ограничения ввели в соответствии с Законом Рязанской области от 14.11.2011 № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».
АиФ Рязань вчера в 09:35
Здоровье
В Алтайском крае выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом
Около 100 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки, заразились 76 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:32
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 вчера в 14:00
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет
Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
Общество
Дуров: Telegram уже вернул инвесторам более $1,2 млрд
Компания Telegram уже вернула инвесторам ICO TON свыше $1,2 млрд, говорится в заявлении создателя мессенджера Павла Дурова.
РБК 02:34
Общество
Рособрнадзор назвал условия перевода школьников на онлайн-обучение
Как заявил временно исполняющий руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, власти хотят дать возможность ученикам на больничном продолжать получать знания дома, пишет ТАСС.
BFM.ru вчера в 06:54
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru вчера в 01:29
Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Псковское агентство информации вчера в 02:25
Кино
Опубликован трейлер фильма о Кольской сверхглубокой скважине
Evo-rus.com 23 июня в 11:33
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Шоу-бизнес
Константин Ивлев официально развелся с женой
Константин Ивлев официально развелся с женой Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака.
Экспресс газета 00:41
Футбол
ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника
ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.
Soccer.ru вчера в 14:02
Космос
Ещё одна тайна метеоритов близка к разгадке
Машины и Механизмы 24 июня в 02:40