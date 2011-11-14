Индексация тарифов ЖКХ происходит 1 июля каждый год. При этом глава Минстроя РФ Владимир Якушев ранее заявил, что в стране могут временно заморозить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. По словам министра, ведомство уже получает соответствующие предложения.

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля

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