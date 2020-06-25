Экономика

РамблерРамблерВ РФ изменятся тарифы ЖКХ с 1 июля

В России с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги, сообщает агентство «Прайм». Наибольший рост тарифов произойдет в Чеченской республике — там услуги ЖКХ подорожают на 6,4%. Индексация в размере 5-5,4% произойдет в Бурятии, Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.
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С 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ

Моя Москва.онлайн00:12

В России изменятся тарифы ЖКХ

ГЛАС.RUвчера в 07:41

Тарифы на услуги ЖКХ изменятся

Primpress.ruвчера в 16:00

В РФ изменятся тарифы ЖКХ с 1 июля

Рамблервчера в 09:25

Тарифы на ЖКХ увеличатся в России с 1 июля

Кузбасс Сегоднявчера в 21:02

С 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ

ПРАЙМвчера в 07:03

В Смоленской области с 1 июля должны подорожать услуги ЖКХ

Readovka67.ru24 июня в 08:50
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Происшествия

В Подмосковье утонули трое детей

Газета.Ru вчера в 14:29
12
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
989
Происшествия

На Шри-Ланке начался суд над россиянами из-за сбора мёртвых насекомых

25 июня в Шри-Ланке начался суд над тремя россиянами, которых обвиняют в умышленном отлове и умерщвлении местных насекомых.
RT на русском вчера в 12:14
28
Общество

Участники испытаний вакцины от коронавируса рассказали о самочувствии

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
189
Общество

Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки

Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.
РБК 01:30
1
Общество

Электронные трудовые книжки набирают популярность

Ранее ЦДИ писал о том, что работодатели в Псковской области с начала года начали вести электронные трудовые книжки.
ЦДИ ПО вчера в 12:54
3
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
580
Общество

Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%

Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию России на утро составляет 49,5%, следует из данных штаба по наблюдению за электронным голосованием.
РИА Новости 00:50
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
4,4K
Финансы

Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9 до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК вчера в 04:10
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка поделилась семейным видео с парада Победы

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram семейное видео с парада Победы в Москве.
Вечерняя Москва 24 июня в 06:16
269
Общество

В Госдуме предложили ввести выплату за отказ от места в детском саду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru вчера в 05:13
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,2K
Политика

Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину

Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.
REGNUM 00:24
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Игры

В Сети появился новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Известия вчера в 14:39
30
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в соцсети Instagram ролик, в котором она рассказала, что сломала нос и госпитализирована.
Inc-news.ru вчера в 13:11
919
Общество

Иван Ургант на Первом канале высмеял дерущихся саратовских депутатов

Четвертая Власть 01:14
12
Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 24 июня в 08:57
233
Политика

Япония направила России представление из-за геологоразведки у Курил

РБК 01:56
131
Общество

В ПФР объяснили порядок получения новой выплаты на детей

«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей», — говорится в объявлении ПФР.
Городовой 24 июня в 04:48
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус лично раскрыла причину развода с Харламовым

Ранее актриса говорила о том, что не стала бы «хайпить» на теме отношений с мужем. К решению о разводе Кристина с Гариком шли уже давно.
7Дней.ру 02:00
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

Коммерсантъ вчера в 13:10
5K
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК вчера в 05:52
249
Общество

Суд в Москве огласит приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова

ТАСС вчера в 17:09
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Происшествия

Пожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде потушили

Пожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
РИА Новости вчера в 13:32
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу

Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
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Наука

В борьбе с раком поможет ультразвук

Evo-rus.com вчера в 20:34
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Футбол

Сегодня «Ахмат» на своём поле примет «Сочи»

В пятницу, 26 июня, грозненский «Ахмат» на домашней арене примет футбольный клуб «Сочи».
ГЛАС.RU 00:34
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news вчера в 08:26
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Общество

У The Last of Us Part II не будет дополнений

У первой The Last of Us было несколько DLC — одно сюжетное под название Left Behind, которое рассказывало о событиях до игры, и ряд дополнений к мультиплеерному режиму.
CyberSport.ru вчера в 23:50
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Как работают Яндекс.Новости?
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