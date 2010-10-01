Общество
РамблерВ РФ хотят снизить возраст получения повышенной пенсии
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается снизить возраст получения повышенной фиксированной выплаты к пенсии с 80 до 75 лет.
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Постоянные пенсионные реформы не оставят шансов на достойную старость пенсионерам
Pokatim.ruвчера в 10:30
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CT news 07:19
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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после инцидента в матче 27-го тура чемпионата России против столичного "Локомотива" приглашен на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), сообщил РИА Новости глава комитета Артур Григорьянц.
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Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что переговоры между Россией и Украиной нередко напоминают театр абсурда.
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В Екатеринбурге похитили мужчину у собственного дома
Владельца частного дома, который отказывался продавать зажатый между многоэтажкой и строящимся объектом участок, двое неизвестных силой затолкали в ВАЗ-2114 и скрылись с места.
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В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток
Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
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В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения
С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
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Инвестиции в российскую недвижимость обвалились
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Происшествия
В Паттайе обнаружили тело 45-летнего гражданина России
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НХЛ назвала Овечкина лучшим левым нападающим розыгрыша Кубка Стэнли
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил рейтинг лучших левых нападающих розыгрыша Кубка Стэнли, который будет возобновлен летом.
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Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
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Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области
Утром в четверг, 9 июля, на трассе в Самарской области столкнулись две машины: в результате аварии два человека получили смертельные травмы.
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Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман.
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