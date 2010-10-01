Общество
РамблерВ РФ хотят снизить возраст получения повышенной пенсии
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается снизить возраст получения повышенной фиксированной выплаты к пенсии с 80 до 75 лет.
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с чего всё началось
Прибавка назначается автоматически, — рассказала генеральный директор ЮК "Юрист" Асия Мухамедшина.Life.ruвчера в 17:40
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Постоянные пенсионные реформы не оставят шансов на достойную старость пенсионерам
Pokatim.ruвчера в 10:30
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Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Общество
Sony показала, как будут выглядеть игры на PlayStation 5 на примере Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony показала, как будут выглядеть физические копии игр для PlayStation 5. На официальном сайте компания опубликовала две фотографии обложек Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.
Cyber.sports.ru 13:35
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com 01:27
Здоровье
Китай предупредил о новом неизвестном вирусе рядом с Россией
Дипмиссия предупредила китайских граждан о новой опасности, этот неизвестный вирус изучают специалисты казахстанского минздрава, передает ТАСС.
Взгляд.ру 10:29
Армия и оружие
Британское издание заявило о сделанном России «военном предупреждении»
Британия приняла участие в военных учениях НАТО и направила туда свою атомную подводную лодку HMS Trenchant, чтобы дать России предупредительный сигнал.
Газета.Ru 12:21
Армия и оружие
Авиагруппа «Русские Витязи» полностью укомплектована самолетами Су-35С
«В настоящий момент авиационная группа высшего пилотажа полностью укомплектована современными образцами авиационной техники», — уточнили в военном ведомстве.
ИА Красная Весна 13:53
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах.
RT на русском 13:04
Общество
Смертность в Петербурге в июне выросла более чем на 50%
Согласно официальной статистике, смертность в июне в Петербурге выросла на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает городской комитет по делам записи актов гражданского состояния.
78.ru 13:43
Экономика
Эксперты назвали сумму наличных средств на руках у каждого россиянина
На момент 2 июля общий объем наличных средств в России составил 11,6 трлн рублей, что примерно по 80 тысяч рублей на руках у каждого гражданина, включая младенцев.
Экономика сегодня 08:45
Общество
Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате
Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы.
Интерфакс 12:50
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
Наука
Колибри запомнили порядковый номер цветков
Ученые выяснили, что охристые колибри умеют определять порядковый номер искусственных цветков — по крайней мере, от первого до четвертого.
N+1 10:19
Политика
Отбывший срок за госизмену российский журналист Григорий Пасько рассказал «Ъ», почему не признает своей вины
Журналист газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта» Григорий Пасько был арестован 23 ноября 1997 года в аэропорту Владивостока.
Коммерсантъ 05:01
Политика
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.
РИА Новости 12:30
Армия и оружие
Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru 09:11
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Футбол
«Рубин» и «Краснодар» огласили составы на матч РПЛ
ProstoProSport 12:18
Наука
Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»
«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com вчера в 01:21
Транспорт
Метро в Петербурге с 13 июля вернется к обычному графику работы
Петербургский метрополитен с 13 июля возвращается к работе по обычному графику после изменений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:08
Шоу-бизнес
Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми
Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор 03:00
Общество
Минздрав сообщил о ходе испытаний вакцин от коронавируса
Клинические испытания вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах, которые проводятся в России, идут в штатном режиме.
RT на русском 13:19
Авто
Hyundai опубликовала первые изображения спорт-седана Elantra N Line
Компания Hyundai опубликовала первые изображения спортивной версии седана Hyundai Elantra N Line.
Автостат 04:41
Политика
МИД ответил на сообщения о «российском следе» в беспорядках в Сербии
Сообщения о "российском следе" в беспорядках в Белграде являются "низкопробной заказухой", заявили в МИД.
РИА Новости 13:57
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Телеведущий и врач Александр Мясников развенчал некоторые мифы здорового образа жизни.
Городовой 11:58
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37