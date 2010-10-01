с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается снизить возраст получения повышенной фиксированной выплаты к пенсии с 80 до 75 лет.

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 378

Общество Sony показала, как будут выглядеть игры на PlayStation 5 на примере Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sony показала, как будут выглядеть физические копии игр для PlayStation 5. На официальном сайте компания опубликовала две фотографии обложек Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Происшествия Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах. 186

Общество Смертность в Петербурге в июне выросла более чем на 50% Согласно официальной статистике, смертность в июне в Петербурге выросла на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает городской комитет по делам записи актов гражданского состояния. 19

Экономика Эксперты назвали сумму наличных средств на руках у каждого россиянина На момент 2 июля общий объем наличных средств в России составил 11,6 трлн рублей, что примерно по 80 тысяч рублей на руках у каждого гражданина, включая младенцев. 22

Общество Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы. 25

Политика Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. 4

Наука Колибри запомнили порядковый номер цветков Ученые выяснили, что охристые колибри умеют определять порядковый номер искусственных цветков — по крайней мере, от первого до четвертого.

Политика Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости. 21

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 265