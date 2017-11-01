Экономика

TatCenterTatCenterВ РФ могут отсрочить аренду по площадям в ТЦ

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Правительство РФ прорабатывает вопрос об отсрочке аренды по коммерческим площадям в торговых центрах. Об этом на совещании в кабмине рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Отсрочка арендной платы для МСП должна сопровождаться компенсациями собственникам - Мишустин

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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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