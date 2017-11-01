Правительство РФ прорабатывает вопрос об отсрочке аренды по коммерческим площадям в торговых центрах. Об этом на совещании в кабмине рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

В РФ могут отсрочить аренду по площадям в ТЦ

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