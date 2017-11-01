Экономика
TatCenterВ РФ могут отсрочить аренду по площадям в ТЦ
Правительство РФ прорабатывает вопрос об отсрочке аренды по коммерческим площадям в торговых центрах. Об этом на совещании в кабмине рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Общество
За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
Общество
В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса
Регионы России ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Происшествия
В Оренбургской области умер пациент с коронавирусом
В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств
В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой обвинил Собчак в раздувании паники из-за Лещенко
Известный композитор Игорь Крутой жестко ответил Ксении Собчак, которая описала празднование юбилея Аллы, сестры Крутого, в виде эпицентра заражения вирусной инфекцией российских представителей шоу-бизнеса.
Футбол
Глушаков о карантине: Стулья нам понадобятся, но в мирных целях
Российский полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как в Грозном относятся к пандемии коронавируса и как команда будет тренироваться в условиях карантина.
Происшествия
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка
По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Политика
На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов
Издание «СТРАНА.ua» сообщает, что на западной границе Украины образовались большие очереди из пешеходов, желающих вернуться в государство до закрытия границ.
Театры
Большой театр покажет спектакли онлайн
Кино
Фильм «14+» набрал на YouTube более 100 млн просмотров
Мелодрама «14+» российского режиссёра Андрея Зайцева набрала более 100 млн просмотров на YouTube.
Общество
Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву
В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Транспорт
Тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по заблокированным картам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались в четверг утром проехать в московском метрополитене по заблокированным социальным картам.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Общество
В Новосибирске создали новую тест-систему для диагностики коронавируса
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса COVID-19, сообщил в Telegram российский оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.
Авто
УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»
Общество
WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса
Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Общество
В России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны
В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19.
Общество
Банки уведомят о причинах блокировки карт россиян
Российские банки и платежные службы расскажут своим клиентам о причинах блокировки карт и электронных кошельков.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Политика
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из Индийского океана в Атлантику
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" обогнул крайнюю южную точку Африки - мыс Игольный и тем самым перешел из вод Индийского океана в Атлантику, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о пластической операции
Ольга Бузова в студии YouTube-шоу «Алена, блин!» призналась, что очень комплексовала из-за маленькой груди, а потому даже хотела обратиться за помощью к пластическим хирургам.
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