Экономика
АвтостатПравительство удвоит бюджет программ льготного автокредитования
В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд рублей. На данный момент на эти цели предусмотрено 5 млрд рублей, что, по расчетам Минпромторга, позволит реализовать более 50 тыс. новых автомобилей.
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с чего всё началось
В обеих программах участвуют только произведенные в России машины стоимостью до 1 млн руб. Заложенных сейчас на 2020 г. 5 млрд руб. хватит, чтобы простимулировать продажи 50 000 машин, по расчетам Минпромторга.Ведомостивчера в 12:41
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Правительство планирует удвоить бюджет программы льготного автокредитования
Красная веснавчера в 15:35
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Руководитель по глобальному развитию футбола ФИФА, знаменитый тренер Арсен Венгер выступил с предложением по изменению правила офсайда.
Экономика
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Футбол
Месси связывает слабую игру «Реала» с уходом Роналду
Аргентинец уверен, что «Реал» многое потерял с уходом нападающего. Слова Лионеля передает «Mundo Deportivo».
Политика
Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
Технологии
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Авто
Компания Honda обновила модель Civic Type R
На днях стало известно, что компания Honda полностью обновила хетчбэк Civic Type R, презентовав две спецверсии.
Происшествия
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
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Хоккей
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Технологии
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Умер американский программист Ларри Теслер, создатель функций «вырезать», «копировать», «вставить» для операционных систем и различных программ — «Ctrl C», «Ctrl V» и «Ctrl X». Ему было 74 года.
Общество
ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах
ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
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Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты граждан страны против эвакуации на родину украинцев из Китая в связи со вспышкой нового коронавируса.
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе по кальянным в Германии оставил письмо
В Германии мужчина, которого полиция подозревает в убийстве нескольких человек, оставил видео и записку, где высказывает правоэкстремистские взгляды.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
Депутат Госдумы поведала об исчезновении в России нищих пенсионеров
В России в настоящее время не осталось нищих пенсионеров.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
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В ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе состоится бой между Уайлдером и Фьюри, на кону которого будут стоять титулы американцы по версиям WBC и The Ring.
Футбол
Приставы взыскали с «Ростова» 154 млн рублей
Судебные приставы взыскали с футбольного клуба "Ростов" 154,07 млн рублей, сообщает "РБ Сорт" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.
Здоровье
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Следственный комитет вызвал на допрос родителей пятимесячной жительницы Екатеринбурга Ани Новожиловой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Космос
Этот день в истории
Николай Коперник объяснил смену дня и ночи суточным вращением Земли, смену времен года наклоном оси вращения Земли к плоскости земной орбиты и обращением нашей планеты вокруг Солнца.
Музыка
В Брянске симфонический оркестр сыграет песни группы «Кино»
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые кардинально сменила образ
Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
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Госдума отклонила законопроект о закупке лекарств для больных СМА
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Биатлон
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что не готов комментировать свист болельщиков в адрес российского спортсмена Александра Логинова во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии
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Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии
Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полины, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.