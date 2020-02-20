В обеих программах участвуют только произведенные в России машины стоимостью до 1 млн руб. Заложенных сейчас на 2020 г. 5 млрд руб. хватит, чтобы простимулировать продажи 50 000 машин, по расчетам Минпромторга.

с чего всё началось

В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд рублей. На данный момент на эти цели предусмотрено 5 млрд рублей, что, по расчетам Минпромторга, позволит реализовать более 50 тыс. новых автомобилей.

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