В ходе совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин заявил, что правительство уже готовит третий пакет мер поддержки экономики, которые понадобятся по мере того, как обстановка начнет изменяться к лучшему.

Политика Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент. 402

Происшествия В Кузбассе умер второй пациент с COVID-19 Второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции умер в Кузбассе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 18

Экономика Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК. 713

Политика Япония отказалась от приглашения на День Победы из-за Курил Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что не приедет на празднование Дня Победы в Россию, если его перенесут на 3 сентября, передаёт газета "Асахи", ссылаясь на источники в правительстве.

Политика Трамп отказался сообщить о состоянии Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, в каком состоянии находится лидер КНДР Ким Чен Ын, однако говорить об этом отказался. 19

Общество В Гидрометцентре оценили влияние жары на коронавирус Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил возможное влияние жаркой погоды на распространение коронавируса.

Общество Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. 71

Экономика Предпринимателям просят не выписывать счет за ЖКХ Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов просит освободить бизнес, пострадавший от распространения коронавируса, от штрафов и пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Политика Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя. 95

Гаджеты Смартфоны Android заполонили ненужные обновления приложений Ненужные обновления мобильных приложений заполнили смартфоны на базе операционной системы Android.

Наука Ученые: к 2050 году Северный Ледовитый океан лишится льда В лучшем случае через несколько десятков лет в Северном Ледовитом океане не будет льда только летом, но расчеты показывают, что у 2050 году он может полностью лишится льда. 32

Происшествия В Новосибирской области выявлено еще 60 случаев коронавируса По состоянию на 28 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 60 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил региональный оперштаб. 137

Здоровье В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом «Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении. 9