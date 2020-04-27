Общество
VSE42.RUМишустин объявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики
В ходе совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин заявил, что правительство уже готовит третий пакет мер поддержки экономики, которые понадобятся по мере того, как обстановка начнет изменяться к лучшему.
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Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике
Московский Комсомолецвчера в 10:19
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Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
ТАСС вчера в 08:07
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы
Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
Znak.com вчера в 05:35
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ вчера в 16:48
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Происшествия
В Кузбассе умер второй пациент с COVID-19
Второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции умер в Кузбассе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
Известия вчера в 21:48
Политика
Япония отказалась от приглашения на День Победы из-за Курил
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что не приедет на празднование Дня Победы в Россию, если его перенесут на 3 сентября, передаёт газета "Асахи", ссылаясь на источники в правительстве.
Комсомольская правда 01:15
Политика
Трамп отказался сообщить о состоянии Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, в каком состоянии находится лидер КНДР Ким Чен Ын, однако говорить об этом отказался.
РБК вчера в 20:01
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
В Гидрометцентре оценили влияние жары на коронавирус
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил возможное влияние жаркой погоды на распространение коронавируса.
Lenta.ru 01:08
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:13
Экономика
Предпринимателям просят не выписывать счет за ЖКХ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов просит освободить бизнес, пострадавший от распространения коронавируса, от штрафов и пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Коммерсантъ 01:00
Общество
В России с 2021 года могут обязать регистрировать смартфоны по IMEI
Москва, 28 апреля 2020, 06:53 — REGNUM Обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) могут ввести в России с июля 2021 года — с принятием соответствующего закона.
REGNUM вчера в 23:53
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Общество
России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу
Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости коронавирусом, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Lenta.ru вчера в 22:33
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:37
Гаджеты
Смартфоны Android заполонили ненужные обновления приложений
Ненужные обновления мобильных приложений заполнили смартфоны на базе операционной системы Android.
Актуальные Новости вчера в 04:46
Авто
Changan начал продажи нового Changan CS75 FL на рынке РФ
Газета DAILY вчера в 14:53
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК вчера в 11:11
Наука
Ученые: к 2050 году Северный Ледовитый океан лишится льда
В лучшем случае через несколько десятков лет в Северном Ледовитом океане не будет льда только летом, но расчеты показывают, что у 2050 году он может полностью лишится льда.
Газета DAILY вчера в 15:04
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Происшествия
В Новосибирской области выявлено еще 60 случаев коронавируса
По состоянию на 28 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 60 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил региональный оперштаб.
RuNews24.ru 00:07
Здоровье
Ущерб здоровью из-за коронавируса сравнили с распадом СССР
Пандемия коронавируса нанесет здоровью россиян отложенный ущерб, сравнимый с распадом СССР.
Lenta.ru вчера в 20:40
Здоровье
В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
«Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении.
Известия 00:55
Экономика
Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 23:31
Здоровье
Эпидемиолог перечислил, какие органы поражает коронавирус
ToDay News Ufa вчера в 15:14
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Политика
Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу
Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса.
Lenta.ru 00:45