Экономика
REGNUMВ РФ начал работать второй антикризисный пакет мер поддержки экономики
Москва, 27 апреля 2020, 12:02 — REGNUM Меры второго антикризисного пакета начали работать. Об этом 27 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике
Московский Комсомолец10:19
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Здоровье
Раскрыта серьезная опасность коронавируса для мозга
Вирусолог Джереми Россман (Jeremy Rossman) из Университета Кента в Великобритании раскрыл, каким образом коронавирус может влиять на мозг людей и вызывать неврологические симптомы.
Lenta.ru 17:14
Общество
В ряде регионов России вводят масочный режим
В нескольких регионах России вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
Kaluga-poisk.ru 10:31
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК 08:52
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как лишилась квартиры
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, зная о проблемах со здоровьем, давно составила завещание, согласно которому авторские права на произведения ее покойного супруга Василия Шукшина и квартиру в Новой Москве получает ее нынешний муж Бари Алибасов.
Петербургский дневник 13:19
Экономика
Российские банки перестали работать с платёжными системами вне закона
Закон устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок осуществления денежных переводов, использования электронных средств платежа, мобильных платежей, а также определяет порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.
REGNUM 18:10
Игры
Завтра для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone выйдет патч на 15 ГБ
Infinity Ward продолжает выпускать крупные обновления для Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone — завтра, например, выйдет патч на 15 гигабайт.
Игромания.ру 10:50
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Политика
Захарова назвала фейком сообщения о приезде спецагента России в Чехию
Сообщения в чешских СМИ о прибытии в страну сотрудника российских спецслужб являются фейком и могут стать поводом для журналистского расследования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 12:34
Экономика
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.
РИА Новости 18:24
Футбол
Мещеряков прокомментировал слухи о смене тренера в «Локомотиве»
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков оценил вероятность смены тренера в клубе.
РИА Новости вчера в 12:30
Здоровье
В Магаданской области умерли первые пациенты с коронавирусом
Два пациента с коронавирусной инфекцией умерли сегодня, 27 апреля, в Магаданской области, об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ 09:07
Политика
Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается.
РИА Новости 18:30
Политика
США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус
Питер Наварро, американский экономист и советник Белого Дома, рассказал, что КНР завезла в США непригодные для использования тесты по выявлению коронавирусной инфекции в организме человека.
ToDay News Ufa 17:59
Происшествия
Экс-заместителя мэра Киева заподозрили в нападении на патрульного
Полиция подозревает экс-заместителя главы Киевской городской госадминистрации Владимира Слончака в нападении на патрульного, сообщила в понедельник пресс-служба полиции Киева.
РИА Новости 13:29
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Энергетика
Нефть марки Urals стала дороже Brent
Цена нефти Urals выросла на $1,05 за баррель относительно марки Brent в пятницу 24 апреля, сообщает агентство Argus Media.
Газета.Ru 10:52
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
REGNUM вчера в 20:22
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском 13:20
Политика
Частные компании, которые поставляют тесты на коронавирус в России, связаны с чиновниками и окружением президента
У других частных фирм, которые поставляют тесты, есть связи с Роспотребнадзором и бизнесменами из окружения президента Владимира Путина.
Эхо Москвы 18:04
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Здоровье
Обнаружены новые опасные свойства коронавируса у детей
"Существует озабоченность, что у детей в Британии появляется новый связанный с Covid-19 воспалительный синдром, либо что это может быть другой, пока не идентифицированный патоген", - говорится в инструкции, полученной врачами.
Российская газета 15:21
Футбол
Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА
«По моим данным, клуб ищет нового главного тренера, при этом основного кандидата на этот пост пока нет», — говорится в сообщении.
ProstoProSport 07:11
Общество
Особое мнение: Олег Сысуев
Мое безответственное суждение заключается в том, что именно сейчас то время, когда необходимо по назначению как мне кажется тратить ФНБ и я, пожалуй, присоединяюсь к мнению экономистов, которые тоже во власти не находятся.
Эхо Москвы 13:29
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Общество
В Китае Vivo и Oppo вытеснили Huawei на третье место
В Китае смартфоны марок Oppo и Vivo вытеснили традиционного монополиста гаджетов, Huawei на 3 место.
МонаВиста 14:07
Культура
Виртуальный концерт Трэвиса Скотта собрал 12 млн зрителей
Рэпер Трэвис Скотт устроил грандиозное шоу для игроков компьютерной игры Fortnite. У экранов собралось более 12 миллионов зрителей.
Inc-news.ru вчера в 09:29
Здоровье
Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса.
Газета.Ru 16:29