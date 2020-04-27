Москва, 27 апреля 2020, 12:02 — REGNUM Меры второго антикризисного пакета начали работать. Об этом 27 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В РФ начал работать второй антикризисный пакет мер поддержки экономики

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