Москва, 18 мая 2020, 15:01 — REGNUM В России стартовал прием заказов на новое поколение Volkswagen Polo. Об этом сообщает пресс-служба марки.

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