Авто
REGNUMВ РФ начались продажи нового Volkswagen Polo
На выбор будут доступны четыре версии автомобиля: Origin, цена за которую будет начинаться от 792,9 тыс. рублей, Respect стоимостью от 837,9 тыс. рублей, Status по цене от 971,9 тыс. рублей и Exclusive — от 1 млн 111 тыс. 900 рублей.
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Комментарии
Происшествия
Осужденный за угон сбежал на машине начальника колонии
Из исправительной колонии в Иркутской области сбежал заключенный, который был осужден за кражу и угон.
Взгляд.ру 14:36
Общество
Уральский производитель аппаратов ИВЛ вновь сменил гендиректора
Концерн "Радиоэлектронные технологии" Ростеха вновь сменил руководителя "Уральского приборостроительного завода", производящего аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) под маркой "Авента", сообщили ТАСС в пресс-службе КРЭТ.
ТАСС 10:00
Общество
Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая
В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
Здоровье
В Бурятии число случаев коронавируса перевалило за 970
Из 25 новых случаев COVID-19: семь человек прибыли из других регионов, двое больных – из числа контактных в Баунтовском районе, четыре человека – из числа контактных в Кижингинском районе, три пациента – в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные с другими ранее выявленными заражёнными COVID-19.
Байкал-Daily вчера в 21:07
Здоровье
От коронавируса и пневмонии умерло более 40 медиков Дагестана
Южная служба новостей 02:25
Общество
Храм в сквере Благовещенска: Албазинский построят, Шадринский отрисуют на гаражных баннерах
Совет под звук забиваемых свай Вопрос был вынесен на заседание совета в связи с непониманием общественностью и краеведов Благовещенска факта начавшегося строительства храма Албазинской иконы Божией матери в сквере, где до 1936 года стоял Шадринский собор.
Амур.инфо 16 мая в 19:00
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Kinonews.ru вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Замужнюю Меган Фокс заметили на свидании с рэпером
Онлайн-портал Woman.ru сообщил, что два дня назад Меган Фокс была замечена с популярным рэпером Колсоном Бэйкером, более известным как Machine Gun Kelly.
Слово и Дело 04:45
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Авто
«АвтоВАЗ» в мае снова повысил цены на автомобили на 1%
За прошлый год "АвтоВАЗ" поднимал цены трижды, в среднем подорожание моделей Lada каждый раз составляло 1-3%.
ТАСС 04:08
Шоу-бизнес
Самбурская подала в суд на продюсерскую компанию Дробыша
Поэтесса Анастасия Рыбачук обвинила их в краже стихотворения для композиции «Старая» и подала в суд.
ФАН 06:46
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 23:20
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантина
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, 27 регионов готовы к смягчению ограничений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:35
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»
Подробностями своей личной жизни Екатерина поделилась в эфире шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1».
Киноафиша России 09:16
Происшествия
Ещё 35 вахтовиков из Якутии вернулись в Пермь
Вечером в понедельник, 18 мая, в Пермь вернулись ещё 35 жителей Прикамья, работавших на газовых месторождениях в Якутии вахтовым методом.
Пермь открытая 13:00
Общество
Цукерберг высказался против китайской модели регулирования интернета
Глава компании Facebook Марк Цукерберг провел в понедельник онлайн-дискуссию с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, в ходе которой назвал распространение регулирования интернета по китайскому образцу опасным.
ТАСС 21:41
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
Предварительный прогноз на первый летний месяц вполне благоприятный, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Российская газета 22:00
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
Игры
Создатели Minecraft изменили название и логотип студии
Mockva.ru 20:43
Экономика
Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке
Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
РБК 22:15
Экономика
Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
РИА Новости 18:26
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
Лукашенко подписал указ о бесплатном ЭКО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому с 2021 года каждая супружеская пара сможет претендовать на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения, если женщина не старше 40 лет.
Rambler News Service 11:58
Единоборства
Рэндлман будет введён в Зал славы UFC
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кевин Рэндлман будет введён в Зал славы UFC, сказано в заявлении пресс-службы организации на странице промоушена в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 09:53
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Происшествия
На Камчатке скончался третий пациент с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ранее скончались два пациента с коронавирусом — 58-летний мужчина и 80-летняя женщина.
REGNUM 23:32
Общество
В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 18:08