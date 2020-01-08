Экономика

REGNUMREGNUMВ России введены новые налоговые льготы для физлиц

В России с 1 января 2020 года изменены правила налогообложения имущества физических лиц, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
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с чего всё началось

В РФ начинают действовать новые налоговые льготы для граждан

В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м (шести соток) по одному земельному участку для предпенсионеров. Раньше на него имели право только пенсионеры.
Российская газета01:41

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В РФ начинают действовать новые налоговые льготы для граждан

Российская газета01:41

Выход из замкнутого круга: новые налоговые льготы для физлиц

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Какие налоговые льготы получат предпенсионеры в 2020 году?

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В РФ начали действовать новые налоговые льготы для предпенсионеров

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Глас Народа07 января в 01:08
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Золото новой формы было создано из пластика

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Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению.
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На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
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Появилось видео возможного попадания ракеты в украинский Boeing

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Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Ялте совещание с руководителями Республики Крым и Севастополя.
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