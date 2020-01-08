Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ РФ начинают действовать новые налоговые льготы для граждан

В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м (шести соток) по одному земельному участку для предпенсионеров. Раньше на него имели право только пенсионеры.
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В РФ начали действовать новые налоговые льготы для предпенсионеров

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Выход из замкнутого круга: новые налоговые льготы для физлиц

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Об имущественных налогах

Кузбасс08 января в 05:26

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Вечерняя Москва03:48

В РФ начинают действовать новые налоговые льготы для граждан

Российская газета01:41

Какие налоговые льготы получат предпенсионеры в 2020 году?

Аргументы и Факты05:00

С 2020 года меняются правила налогообложения имущества физлиц

Глас Народа07 января в 01:08
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«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

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В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье

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РИА Новости вчера в 17:27
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РБК 07:27
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Без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным в Крыму военных учений Северного и Черноморского флотов России министерство иностранных дел РФ, ввиду отсутствия причин для протеста.
REGNUM 08:02
Происшествия

С места крушения Boeing в Тегеране убрали почти все обломки

Иранские власти разобрали почти все обломки с места крушения Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», сообщают СМИ.
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ЦСКА отдал Нисимуру в аренду португальскому клубу

Московский клуб отдал 23-летнего японского форварда в аренду «Портимоненсе».
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Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия 06:31
Экономика

Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет

Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-ом — 13 млрд руб.
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Ведущий телепрограммы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков рассказал о закрытии передачи. Новостью он поделился в своем Instagram.
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Наука

Предки акул прекратили видеть цвета полмиллиарда лет назад

Предки акул перестали отличать цвета ещё порядка полмиллиарда лет назад. Это случилось до появления представителей морских глубин как вида.
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Самая богатая женщина Африки, дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш рассказала, что у нее есть российское гражданство.
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Власти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»

Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть.
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Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
ТАСС Наука вчера в 21:24
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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий

Принц Гарри и Меган отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.
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РИА Новости 08:10
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Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
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В Гае зарегистрирован первый случай «свиного» гриппа

10 января был зарегистрирован первый на территории Гайского округа случай заболевания «свиным» гриппом в этом эпидемиологическом сезоне.
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

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Происшествия

МВД возбудило первое уголовное дело за незаконную добычу янтаря

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 255 УК РФ (самовольная добыча янтаря).
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Радио Sputnik 07 января в 09:47
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Командир летевшего в Москву Airbus бросил штурвал для беседы с другом

Пассажир авиарейса Баку – Москва заснял на видео, как командир воздушного судна во время полета регулярно покидает кабину пилотов для того, чтобы поговорить со своим знакомым, находящимся в салоне, соответствующая видеозапись оказалась в распоряжении NEWS.ru.
Радио Sputnik 03:01
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