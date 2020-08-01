Экономика

ТАССТАССНакопительные пенсии россиян повысят на 9,13%

Накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 тыс. человек.
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Накопительную часть пенсии россиян повысят

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