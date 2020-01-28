Здоровье

Москва 24Москва 24В РФ не зарегистрировано зараженных коронавирусом – Роспотребнадзор

В России, по последним данным, не зарегистрировано больных коронавирусом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Как отмечается, за период проведения мониторинга было обнаружено 103 заболевших с признаками ОРВИ.
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Роспотребнадзор выявил 139 человек в России с подозрением на коронавирус

News.ru07:42

В России не выявили ни одно заразившегося коронавирусом

АБНвчера в 02:47

Роспотребнадзор: больных новым типом коронавируса в России не зарегистрировано

Говорит Москвавчера в 01:54

В РФ не зарегистрировано зараженных коронавирусом – Роспотребнадзор

Москва 24вчера в 02:26

В России не зарегистрировано больных с новым коронавирусом

РИА Новостивчера в 02:02

Роспотребнадзор выявил 103 заболевших с подозрением на коронавирус

ТАССвчера в 02:02

В России нет заразившихся новым коронавирусом — Роспотребнадзор

REGNUMвчера в 02:29
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Политика

Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев

"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.
ТАСС 09:46
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Политика

Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Ореанда-Новости вчера в 13:20
Политика

Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.
Дождь 00:48
Шоу-бизнес

Сергей Соседов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Сергей Соседов предполагает, что причиной серьезной болезни актрисы могла стать генетика.
Что происходит 09:17
Политика

Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Газета.Ru 05:48
Общество

В Чехии программисты бесплатно сделали сайт, на который власти хотели потратить 16 млн евро

Министерство транспорта Чехии планировало потратить 16 млн евро (чуть больше 1 млрд рублей) на онлайн-сервис для продаж разрешений проезда по платным автомагистралям.
Афиша Daily 10:04
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Космос

SpaceX вновь отложила запуск группы интернет-спутников Starlink

Напомним, в мае прошлого года ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 спутников в рамках миссии Starlink, нацеленной на создание спутниковой сети следующего поколения.
Российская газета 27 января в 21:14
Наука

Эффект от потепления в Арктике может доходить до экватора

Плюс один +1 вчера в 11:01
Политика

Медведев одним словом описал свои дела

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев одним словом описал свои дела и ощущения от пребывания на должности заместителя председателя Совета безопасности.
Lenta.ru 07:17
Здоровье

Названы продукты, употребление которых разрушает поджелудочную железу

Медицинские специалисты назвали шесть продуктов, употребление которых разрушает здоровье поджелудочной железы, пишет сайт argumenti.ru.
Вечерняя Москва 10:14
Происшествия

В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп

РИА Новости 08:30
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Известия 01:38
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса. На это пожаловалась активистка Ярина Черноуз в соцсети Facebook.
Piter.tv 27 января в 23:54
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru 07:55
Здоровье

Врач рассказал, спасут ли медицинские маски от коронавируса

Вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов рассказал, как правильно пользоваться медицинскими масками.
Московский Комсомолец 08:43
Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

Если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа, считают китайские аналитики.
News.ru 08:59
Музыка

Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт вчера в 15:25
Спорт

WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян

Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Вести.Ru 05:10
Авто

Nissan представит обновленный кроссовер Nissan Qashqai осенью

Японский автопроизводитель Nissan представит кроссовер Nissan Qashqai нового поколения осенью 2020 года на международном автосалоне во Франкфурте.
Автоновости дня вчера в 11:12
Происшествия

Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии

Корреспондент телеканала Russia Today Вафа Шабруни получила серьезное ранение в сирийской провинции Идлиб.
Вести.Ru 09:49
Политика

Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Lenta.ru 06:55
Общество

Вильфанд пообещал москвичам снежный февраль

Известия 09:05
Общество

Ростуризм призвал вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай

Глава Федерального агентства по туризму Министерство экономического развития Российской Федерации Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за выкупленные билеты в Китай в случае, если вылет должен был состояться после 24 января.
Московский Комсомолец 10:03
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс 06:41
Происшествия

Астраханец забрался в ледяную воду ради спасения собаки

Житель Астрахани по просьбе дочерей залез в ледяную воду ради спасения собаки и стал чуть ли не супергероем для горожан.
Вести.Ru 06:00
Космос

РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами

Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости 27 января в 23:13
Политика

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Интерфакс вчера в 12:31
Биатлон

Сборная России победила в эстафете на юниорском ЧМ по биатлону

Pravda.Ru 07:27
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