Коронавирус

МИР 24МИР 24Многие вузы России отказались от госэкзамена в этом году

Многие российские вузы приняли решение в этом году отказаться от выпускных экзаменов в связи с коронавирусом, сообщает ТАСС. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Многие российские вузы отказываются в этом году от выпускных экзаменов

Эхо Москвы00:02

Минобрнауки заявило об отказе некоторых вузов от госэкзаменов в этом году

РБКвчера в 14:06

Некоторые вузы отказались от госэкзаменов из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 11:52

Ряд вузов отменит госэкзамены из-за коронавируса

Znak.comвчера в 12:07

Многие вузы России приняли решение отказаться в этом году от госэкзаменов

ТАССвчера в 12:07

В Минобрнауки заявили об отказе ряда вузов от госэкзаменов в этом году

Известиявчера в 11:54

В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов

Коммерсантъвчера в 12:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Происшествия

Ураган сорвал крыши с нескольких зданий в Чите

Газета.Ru 13 мая в 08:12
94
Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
11
Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском 14 мая в 13:32
5,4K
Здоровье

Названы признаки заболевания коронавирусом у детей

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала наиболее часто встречающиеся признаки заболевания коронавирусом у детей.
РЕН ТВ 01:35
2
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
898
Армия и оружие

«Супер-пупер-ракету» Трампа развенчал эксперт

Заявленная накануне президентом США Дональдом Трампом новая американская разработка "супер-пупер-ракеты" не представляет собой ничего нового или сенсационного.
Южный Федеральный вчера в 21:03
7
Политика

США могут частично возобновить финансирование ВОЗ

Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 00:56
1
Политика

В России перечислили желающие выйти из состава Украины области

Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе.
Lenta.ru 01:02
181
Авто

КамАЗ произвел трехмиллионный дизельный двигатель V8

Юбилейный трехмиллионный двигатель V8 для грузовиков произвели на предприятии КамАЗ, 15 мая сообщает пресс-служба автопроизводителя.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
129
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Политика

В Белоруссии сообщили о начале поставок нефти из США

«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь», — приводит его слова внешнеполитическое ведомство.
РБК вчера в 09:39
974
Общество

Еще 1235 человек вылечились от коронавируса в Москве

Газета.Ru вчера в 02:54
339
Игры

Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4

По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником.
Игромания.ру вчера в 10:35
1
Политика

Путин поручил зачистить «СНИПы и хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин потребовал от правительства в ближайшее время представить конкретные предложения по упрощению административных процедур при строительстве.
Ведомости вчера в 09:39
48
Футбол

Евгений Левченко: Знаю геев среди футболистов и судей, но они не обязаны об этом кричать

Дал интервью на эту тему, еще не познакомившись со Слуцким лично.
Советский спорт 00:36
Здоровье

В Минздраве объяснили, как ведётся статистика жертв коронавируса

Подсчёт статистики жертв коронавирусной инфекции нового типа ведётся на основании свидетельств о смерти, предоставляемых судмедэкспертами и патологоанатомами, сообщил главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения России Георгий Франк.
News.ru 02:53
Общество

Власти Италии откроют границы с 3 июня

С 3 июня в Италии разрешат поездки между регионами, а также снимут запрет на въезд в страну и выезд из нее в рамках смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
РБК 01:46
2
Общество

В Омской области умер еще один пациент с коронавирусом

Выздоровели за сутки еще 14 человек – всего их теперь 99. Выросло и число летальных исходов, умерла еще одна пациентка.
Омскрегион 02:44
Политика

Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес

Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 18:06
2
Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

В России выявили рвый случай повторного заражения коронавирусом.
Социальные новости вчера в 06:17
318
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
1,6K
Футбол

РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня

Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
Дон-ТР вчера в 07:19
63
Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews вчера в 04:41
38
Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
2
Общество

Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 23:13
111
Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
362
Шоу-бизнес

Врачи запретили Марии Миногаровой рожать

News.ru вчера в 14:41
Армия и оружие

Росатом выполняет гособоронзаказ без сбоев, заявил Лихачев

Госкорпорация "Росатом" в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией продолжает без сбоев выполнять государственный оборонный заказ, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
РИА Новости 02:34
Авто

Nissan снова показала глобальный кроссовер Nissan Kicks

Nissan представит гибридный Nissan Kicks 15 мая в Таиланде.
Новые автомобили 13 мая в 11:57
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Николаевич Фальков
Российский депутат
Российский государственный и политический деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 21 января 2020 года. Ректор Тюменского государственного университета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное