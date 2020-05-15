Коронавирус
МИР 24Многие вузы России отказались от госэкзамена в этом году
Многие российские вузы приняли решение в этом году отказаться от выпускных экзаменов в связи с коронавирусом, сообщает ТАСС. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
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Происшествия
Ураган сорвал крыши с нескольких зданий в Чите
Газета.Ru 13 мая в 08:12
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском 14 мая в 13:32
Здоровье
Названы признаки заболевания коронавирусом у детей
Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала наиболее часто встречающиеся признаки заболевания коронавирусом у детей.
РЕН ТВ 01:35
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Армия и оружие
«Супер-пупер-ракету» Трампа развенчал эксперт
Заявленная накануне президентом США Дональдом Трампом новая американская разработка "супер-пупер-ракеты" не представляет собой ничего нового или сенсационного.
Южный Федеральный вчера в 21:03
Политика
США могут частично возобновить финансирование ВОЗ
Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 00:56
Политика
В России перечислили желающие выйти из состава Украины области
Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе.
Lenta.ru 01:02
Авто
КамАЗ произвел трехмиллионный дизельный двигатель V8
Юбилейный трехмиллионный двигатель V8 для грузовиков произвели на предприятии КамАЗ, 15 мая сообщает пресс-служба автопроизводителя.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
В Белоруссии сообщили о начале поставок нефти из США
«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь», — приводит его слова внешнеполитическое ведомство.
РБК вчера в 09:39
Общество
Еще 1235 человек вылечились от коронавируса в Москве
Газета.Ru вчера в 02:54
Игры
Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4
По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником.
Игромания.ру вчера в 10:35
Политика
Путин поручил зачистить «СНИПы и хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин потребовал от правительства в ближайшее время представить конкретные предложения по упрощению административных процедур при строительстве.
Ведомости вчера в 09:39
Футбол
Евгений Левченко: Знаю геев среди футболистов и судей, но они не обязаны об этом кричать
Дал интервью на эту тему, еще не познакомившись со Слуцким лично.
Советский спорт 00:36
Здоровье
В Минздраве объяснили, как ведётся статистика жертв коронавируса
Подсчёт статистики жертв коронавирусной инфекции нового типа ведётся на основании свидетельств о смерти, предоставляемых судмедэкспертами и патологоанатомами, сообщил главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения России Георгий Франк.
News.ru 02:53
Общество
Власти Италии откроют границы с 3 июня
С 3 июня в Италии разрешат поездки между регионами, а также снимут запрет на въезд в страну и выезд из нее в рамках смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
РБК 01:46
Общество
В Омской области умер еще один пациент с коронавирусом
Выздоровели за сутки еще 14 человек – всего их теперь 99. Выросло и число летальных исходов, умерла еще одна пациентка.
Омскрегион 02:44
Политика
Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес
Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
В России выявили рвый случай повторного заражения коронавирусом.
Социальные новости вчера в 06:17
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Футбол
РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня
Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
Дон-ТР вчера в 07:19
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews вчера в 04:41
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
Общество
Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 23:13
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Врачи запретили Марии Миногаровой рожать
News.ru вчера в 14:41
Армия и оружие
Росатом выполняет гособоронзаказ без сбоев, заявил Лихачев
Госкорпорация "Росатом" в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией продолжает без сбоев выполнять государственный оборонный заказ, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
РИА Новости 02:34
Авто
Nissan снова показала глобальный кроссовер Nissan Kicks
Nissan представит гибридный Nissan Kicks 15 мая в Таиланде.
Новые автомобили 13 мая в 11:57