Экономика
Газета.RuНелегальный рынок такси вырос в России на 35% за два года
В результате около 6 млрд рублей налогов не поступают в казну каждый год. С 2017 года объем рынка нелегального такси объем в денежном выражении вырос на 35% с 75 млрд рублей до 101 млрд рублей в текущем году.
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Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года.
Политика
В Кремле оценили слова Лукашенко о Донбассе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Донбассе стала следствием конфликта между Россией и Украиной.
Гаджеты
Новый смартфон Realme X2 Pro получит самую быструю в мире зарядку
Компания Realme выпустила новый смартфон Realme X2 Pro.
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Напомним, что изначально Усик должен был боксировать против не имеющего поражений Тайрона Спонга, однако в понедельник стало известно, что Спонг провалил тест на допинг, и его сняли с боя.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
Кино
Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками
Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
Футбол
«Милан» уволил главного тренера Марко Джампаоло
Футбольный клуб «Милан» решил уволить Марко Джампаоло с поста главного тренера, пишет «Коммерсант».
Финансы
Экономист рассказал, как рубль прибавит в весе
При относительно благоприятном сценарии переговоров США и Китая рубль может прибавить в весе.
Происшествия
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении трамваев на востоке Москвы
На востоке Москвы вечером во вторник столкнулись два трамвая, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
Политика
США ввели визовые ограничения против членов китайского правительства
США вводят визовые ограничения в отношении членов правительства и компартии Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав уйгуров и других национальных меньшинств, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Происшествия
В Германии разбился американский истребитель
В Германии подтвердили информацию о крушении истребителя F-16 в районе Трир-Саарбург на юго-западе страны.
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Политика
На Украине арестовали экс-депутата Пашинского
На Украине арестовали экс-депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского.
Политика
В МИД России надеются на нормализацию отношений с Грузией
Власти России надеются, что отношения с Грузией будут нормализованы и вернутся на уровень, который был до июньских событий в Тбилиси.
Гаджеты
Intel снизила цены на процессоры
Решение Intel Intel снизила цены на процессоры девятого поколения серии Core F — на те модели, где отсутствует интегрированная графика.
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти»
В YouTube на официальном канале Adult Swim опубликован трейлер четвертого сезона популярного мультсериала «Рик и Морти».
Происшествия
Анапский судья пытался продать решение апелляции
Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, сообщила пресс-служба ведомства.
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
Шоу-бизнес
Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк
Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.
Энергетика
«Черноморнефтегаз» планирует за 10 лет удвоить объем добычи газа
Гаджеты
Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов
Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.