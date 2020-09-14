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Газета.Ru
Газета.Ru

В РФ обсудят введение минимальной зарплаты в час

Ожидается, что проект соглашения будет сформирован до конца октября. Также уточняется, что инициатива ввести часовой минимум оплаты труда принадлежит правительству России. Минимальные ставки за час уже применяются во многих развитых странах.В источнике
С чего всё началось
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

В России может быть введено понятие «минимального размера часовой ставки». Пункт об обсуждении этого вопроса включен в перечень предложений к проекту текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы.
Известия17:01
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В России могут ввести минимальную почасовую зарплату

Комсомольская правда20:54
ТАСС

«Известия»: в России планируют обсудить введение минимальной зарплаты в час

ТАСС20:42
URA.Ru

В России планируют ввести почасовой МРОТ

URA.Ru17:12
Газета.Ru

В РФ обсудят введение минимальной зарплаты в час

Газета.Ru18:52
РЕН ТВ

В России предложили ввести минимальную зарплату в час

РЕН ТВ17:26
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату

Lenta.ru19:13
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Известия17:01

Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
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Коммерсантъ Новосибирсквчера в 01:09

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