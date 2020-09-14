Ожидается, что проект соглашения будет сформирован до конца октября. Также уточняется, что инициатива ввести часовой минимум оплаты труда принадлежит правительству России. Минимальные ставки за час уже применяются во многих развитых странах.

С чего всё началось В России обсудят введение минимальной зарплаты в час В России может быть введено понятие «минимального размера часовой ставки». Пункт об обсуждении этого вопроса включен в перечень предложений к проекту текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы. Известия 17:01