В РФ обсудят введение минимальной зарплаты в час
Ожидается, что проект соглашения будет сформирован до конца октября. Также уточняется, что инициатива ввести часовой минимум оплаты труда принадлежит правительству России. Минимальные ставки за час уже применяются во многих развитых странах.В источнике
С чего всё началось
В России обсудят введение минимальной зарплаты в час
В России может быть введено понятие «минимального размера часовой ставки». Пункт об обсуждении этого вопроса включен в перечень предложений к проекту текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы.
Известия17:01
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