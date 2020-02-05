Экономика
REGNUMВ РФ объём сделок с недвижимостью упал впервые за десять лет
В прошлом году сделки с недвижимостью создали более 9,3 трлн руб. добавленной стоимости, что составляет 9,4% от всего ВВП России. В 2018 году операции на рынке недвижимости показывали рост на 3,1%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
Общество
Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами
Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Александр Овечкин оформил один из самых быстрых хет-триков в истории и принес "Вашингтон Кэпиталз" волевую победу над "Лос-Анджелес Кингз".
Авто
Hyundai готовит обновление Solaris и Creta для России
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Футбол
ЦСКА хочет арендовать форварда «Флуминенсе»
19-летний форвард бразильского клуба «Флуминенсе» Маркос Пауло может продолжить карьеру в ЦСКА.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big
Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Экономика
WSJ: Владелец Нью-Йоркской биржи предлагает купить eBay
Крупнейшая торговая интернет-площадка eBay может быть приобретена за более, чем $30 млрд компанией Intercontinental Exchange (ICE), которая владеет Нью-Йоркской фондовой биржей.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Политика
Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.
Футбол
В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022
В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
Наука
Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Политика
Путин заявил о нахождении мира у опасной черты
Российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что мир находится у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и опасности терроризма, передает ТАСС.
Финансы
Официальный курс евро на четверг снизился до 69,74 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 38,22 копейки - до 69,7443 рубля, курс доллара - на 26 копеек, до 63,1742 рубля, следует из данных Банка России.
Политика
National Interest назвал советские танки КВ катастрофой
Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Шоу-бизнес
Эмбер Херд призналась, что избила Джонни Деппа
Неопровержимым доказательством стала аудиозапись, которая утекла в Сеть, из которой следует, что Депп даже уходил из дома после избиения.
Транспорт
Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения
Происшествия
В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус
В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
Шоу-бизнес
Звезде «Зачарованных» диагностировали рак груди четвертой стадии
Американская актриса 48-летняя Шеннен Доэрти рассказала о страшном диагнозе, который ей поставили врачи — раке груди четвертой стадии.
Общество
Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя
В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Экономика
Состояние Маска за сутки увеличилось почти на 4 миллиарда
Скачок акций Tesla сделал генерального директора компании Илона Маска более чем на 3,8 миллиарда долларов богаче во вторник, сообщает Forbes.
Здоровье
Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов
Здоровье
В Минздраве оценили, сколько времени уйдет на разработку вакцины против коронавируса
На разработку вакцины против новой коронавирусной инфекции может уйти не меньше 8-10 месяцев - глава Минздрава РФ.