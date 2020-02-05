Экономика

REGNUMREGNUMВ РФ объём сделок с недвижимостью упал впервые за десять лет

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В прошлом году сделки с недвижимостью создали более 9,3 трлн руб. добавленной стоимости, что составляет 9,4% от всего ВВП России. В 2018 году операции на рынке недвижимости показывали рост на 3,1%.
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