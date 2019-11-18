Общество
ФедералПрессПеречислены регионы России с самым быстрым ростом зарплат
Регионом с самым медленным темпом роста зарплат стал Санкт-Петербург. Оплата труда в этом регионе выросла лишь на 3,6 %. Кроме того, в конце рейтинга оказалась Северная Осетия с показателем в 3,7 %. Самое быстрое увеличение зарплаты было зафиксировано в Тыве.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Общество
Депутат Горелкин отзовет законопроект о значимых интернет-ресурсах
Депутат Госдумы Антон Горелкин отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах, сообщил он в своем Telegram-канале.
Политика
Кремль назвал дату «нормандского саммита»
Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Россия передала Украине корабли, задержанные во время конфликта в Керченском проливе, произошедшего в 2018 г. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Политика
Ляшко вручили подозрение за драку с соратником Зеленского
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Общество
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Армия и оружие
Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле
Гаджеты
Китайский оператор China Mobile назвал лучший смартфон 2019 года
Популярный китайский оператор China Mobile опубликовал рейтинг лучших гаджетов за 2019 год.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Происшествия
Участник митинга в Москве Новиков признал вину в избиении полицейского
Участник несанкционированной акции, которая состоялась 27 июля в центре Москвы, Павел Новиков признал вину в суде в нанесении ударов полицейскому-кинологу.
Общество
Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
Энергетика
Протесты в Ираке не сказались на работе нефтяного сектора
Протестные акции в Ираке не повлияли на работу предприятий нефтяного сектора, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.
Гаджеты
ASUS выпустила карту PCE-AX3000 с поддержкой Wi-Fi 6
Новая карта расширения, которая должна быть установлена только в слот расширения компьютера PCI, поддерживающий стандарт х1, обеспечивает поддержку сетей 802.11 практически всех поколений – от bgn до ас и нового ах.
Гаджеты
Работающие умные часы Honor Magic Watch 2 впервые показаны вживую
В сети появилась новая информация об умных часах Honor Magic Watch 2, которые ожидаются к выпуску в ближайшем будущем.
Наука
Разработчики устранили просчет в конструкции крупнейшего авиадвигателя
Американская компания GE Aviation устранила просчет в конструкции двигателя GE9X, крупнейшей в мире авиационной силовой установки.
Музыка
Пригожин: Ротару возвращается в Россию не ради заработка
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что артистка любит российскую публику и приезжает не из-за денег.
Происшествия
Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн
С 2011 года по август 2014 года для вербовки в Удмуртии и Пермском крае женщина создала группу, куда вошли 42-летняя и 34-летняя дочери подсудимой, их 30-летняя знакомая и еще две жительницы Воткинска.
Политика
Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией
Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Культура
Разрушивший тысячи пар комик впервые выступит в России
Известный стендап-комик Дэниел Слосс (Daniel Sloss) впервые выступит в России.
Общество
Нашедших сатанизм у Крида экспертов лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, проводивших исследование творчества певца Егора Крида.
Футбол
Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о своей дисквалификации за слова, произнесенные в адрес судей.
Экономика
Суточный объем торгов на бирже BitMEX достиг годового минимума
Объем торгов первой криптовалютой на бирже Bitmex опустился до годового минимума, согласно твиту пользователя CL.
Футбол
Гребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим
Композитор и певец Михаил Гребенщиков высказался после поражения сборной России от национальной команды Бельгии в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.